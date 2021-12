Gremios piden que siga vigente la tarifa actual de Itaipú

Indican que ante el estudio del presupuesto de la Itaipú Binacional para el año 2022, así como la fijación de la tarifa, “para nuestro desarrollo económico es primordial la disponibilidad de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad de suministro”. Añaden que en la actualidad, la inexistencia de condiciones para asegurar la eficiencia en el servicio, representa un freno a la mayor inversión y, por ende, a la generación de una dinámica económica de más y mejor empleo.

No explican empero la relación que ven los redactores del comunicado entre mantener la tarifa de Itraipú en su actual nivel, pese a la reducción de su deuda, y la eficiencia y calidad del servicio de la ANDE.

También sostienen que para mejorar la eficiencia, es indispensable que la ANDE disponga de recursos asegurados. Por lo que consideran “que la tarifa de Itaipú no se vea reducida el próximo año”. “Expresamos al Gobierno Nacional nuestro deseo que se arbitren los medios que consideren oportunos para que la tarifa se mantenga igual a la actual vigente”, indican.

Tampoco explican la relación que observan entre el mantenimiento de la tarifa de Itaipú y la maor disponibilidad de recursos por parte de la ANDE. Hoy con el actual nivel tarifario, la estatal adeuda ya a la binacional US$ 100 millones por facturas impagas. Tal vez se refieran a los US$ 300 millones que vendrían al Paraguay si la tarifa de Itaipú se mantiene en su actual nivel, US$ 300 millones que, seguramente, tendrán como destino principal los “gastos sociales” del Gobierno.

Sugieren que los ingresos que puedan generarse deben aplicarse a la infraestructura eléctrica en la brevedad y con la mayor transparencia que la situación amerita.

