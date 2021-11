Cúpula empresarial está de acuerdo con que se mantenga la tarifa de Itaipú

Al finalizar la reunión convocada por la UIP, Mateo Balmelli dijo que el Consejo de Administración de Itaipú tiene que resolver este mes o el siguiente el nuevo presupuesto de la entidad, y que ahí se verá si se mantiene el precio de la tarifa o se baja. “Hoy yo diría que, casi por unanimidad, representantes del sector privado y del sector público estuvieron de acuerdo en mantener el precio de la tarifa de Itaipú”, explicó.

La misma este año, y desde hace más de una década, se mantiene en US$ 22,6 kW/mes, de manera a cubrir los costos de la entidad, entre ellos la deuda y sus ajustes por la construcción de la represa. Sin embargo, desde el Brasil se sabe que el Gobierno busca que la misma se reduzca desde el próximo año por aplicación del Anexo C, debido a disminuirá la incidencia de la deuda sobre el costo del servicio de Itaipú.

“Desde ese punto de vista no se puede decir que hay entrega. Es más, hemos escuchado y leído hace una semana aproximadamente que el canciller Euclides Acevedo fue a Brasilia a exponer la posición paraguaya de mantener el precio. Esa es la posición correcta. El precio de la tarifa de Itaipú no debería bajar”, sostuvo Mateo Balmelli.

Agregó que en el encuentro se habló de hacer un fondo de inversiones con US$ 600 millones, que sería de beneficio tanto para el Paraguay como para el Brasil. “Nosotros invertiríamos eso en infraestructura. Y el año que viene (realmente en el 2023), el aproximado sería de US$ 900 a US$ 1000 millones para cada uno.

Por otro lado, destacó que a su parecer “se habló con mucha sinceridad, más allá de las pertenencias políticas o corporativas que uno puede tener”. “Se habló de que el Paraguay tendría que sopesar la idea de plantear una revisión total del tratado de Itaipú en la búsqueda de 50 años futuros de integración energética. Estuvimos 50 años integrados para la producción, hagamos 50 años la planificación para garantizar el abastecimiento eléctrico y energético paraguayo para buscar una integración en la producción y en la comercialización de energía eléctrica”, añadió.

Además contó que le manifestaron al director de la entidad que “hay que hablar, hay que ser pedagogo, hay que explicar a la gente” sobre este tema. “Entonces, el gobierno y las autoridades competentes del gobierno, director de Itaipú, presidente de la ANDE, cancillería paraguaya, deberían comprometerse a esa pedagogía para explicar y desmenuzar todo lo que va a implicar y abarcar esta negociación con Brasil”, agregó Mateo.

Por su parte, el presidente del gremio, Enrique Duarte, resaltó la discusión sobre este tema tan importante para los intereses del país, como es la fijación de la tarifa de Itaipú para el próximo año, así como las alternativas, las justificaciones y, sobre todo, la mirada puesta en la revisión del Anexo C en el 2023 y el criterio que se debería tener como país. “Estamos conformando una idea que pueda ser explicada, transparente y que vaya más allá de cualquier interés personal, de cualquier interés político o interés empresarial. Una posición que beneficie al país como un todo”, manifestó.

Dijo también que todo lo hablado servirá para ir formando ideas e ir analizando las experiencias a fin de que pueda se tome una posición inteligente, que beneficie al país, sin estar utilizando posiciones metafóricas o argumentos que no correspondan a la realidad.

“En esta reunión quedamos en continuar este foro. Vamos a hacer varias reuniones más pero salimos con un convencimiento inicial de que nuestro sistema eléctrico debe ser fortalecido, debemos tener confiabilidad en el suministro si es que queremos un desarrollo industrial a través del uso de la energía. La generación de empleo, la generación de riqueza en el país a través del uso de la energía”, sostuvo.

Asimismo, el titular del Congreso, Oscar Salomón, destacó la importancia de esta reunión y agradeció la presencia de Carlos Mateo Balmelli, a quien consideró como “un profundo conocedor” del tema de la tarifa de Itaipú. “El tema de la reducción de la tarifa se ha explicado muchísimo, con la participación del canciller, el director de la binacional, el presidente de la ANDE, ex directores de Itaipú y la ANDE. Concluimos que debemos continuar conversando de esto, debemos nutrirnos de más elementos. Se ha decidido invitar también a otros excancilleres y personas que conocen de este tema, como el senador Miguel Abdón Saguier, el Ing. Ángel María Recalde, entre otros, para que conjuntamente tomar una decisión que realmente le convenga al país y fortalezca a la Itaipú y a la ANDE”, concluyó.