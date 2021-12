“No hay irregularidades”, sobre fondo covid, se defiende el gobernador de Alto Paraguay

Adorno (ANR-velazquista) utilizó tanto su perfil personal como la cuenta institucional de la Gobernación de Alto Paraguay para responder a las publicaciones que viene realizando ABC Color sobre las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) con respecto a la utilización del fondo de emergencia recibido en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Mi administración departamental no tiene cuestionamiento por supuesta malversación de fondos públicos proveídos por el Estado”, escribió el gobernador en un comunicado publicado a través de las redes de la institución a su cargo.

“Mi administración está con la verdad y dispuesta a defender en cualquier circunstancia a pesar de la postura de manifiesto ensañamiento, que de manera sostenida -el medio- pretende ‘instalar’”, agrega el documento.

“Lo que la misma Contraloría no cuestiona en su documento conclusivo respecto a la Gobernación de Alto Paraguay”, puntualiza.

Sin embargo, el documento no responde a las varias observaciones realizadas por parte de la CGR a la utilización del millón de dólares que recibió la institución.

El propio Adorno realizó una publicación donde aseguró que la gobernación construyó dos hospitales, por los que gastó en total unos tres millones de dólares. No hizo referencia a que Yacyretá tuvo que pagar los equipamientos para el centro asistencial de Puerto Casado debido a que no se previó ese gasto.

Critica pero no responde

“Lastimosamente el diario no facilita el derecho a la defensa”, acotó. Sin embargo, desde la producción de Radio ABC Cardinal 730 AM intentaron comunicarse con el mismo Adorno el fin de semana, pero el mismo leyó los mensajes que no respondió y tampoco atendió a las llamadas.

Observaciones varias

Una serie de hechos cuando menos llamativos fueron detectados por la Contraloría General de la República (CGR) durante la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), realizada sobre la ejecución del fondo de emergencia recibido por la Gobernación de Alto Paraguay, encabezada por el colorado velazquista “Mino” Adorno.

Al igual que los otros gobiernos departamentales, la institución encabezada por Adorno recibió dos desembolsos de US$ 1 millón en el marco de la pandemia. Todavía debe enviar sus descargos con respecto a las observaciones realizadas por el ente de control.

Uno de los primeros puntos cuestionados por la CGR es la carencia de documentos respaldatorios de las transferencias realizadas a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro.

También cuestionó que la gobernación realizó dos pagos de G. 392 millones para la construcción de un tinglado en la localidad de Puerto Sastre, con lo que pagó G. 784 millones, pero había un contrato que avalaba obras solo G. 392 millones.