El empresario Gregorio Mateo Balmelli niega formar parte de un esquema similar al de RGD

“No puedo atajar lo que la gente dice. Es cierto que yo soy presidente de una casa de créditos que es supervisada por el Banco Central, estoy enmarcado dentro de la ley, pago todos los impuestos, facturamos, tenemos toda la contabilidad”, aseguró el empresario Gregorio Mateo Balmelli tras las acusaciones del doctor Jorge Vasconsello, quien afirmó que tiene un sistema similar al condenado Ramón González Daher.

Según Vasconsello, Balmelli acusó años atrás a una de sus clientas por “haber descontado cheques posdatados como si fueran cheques del día”. Indicó que obtuvo un informe favorable del BCP, pero a pesar de ello su clienta fue acusada y condenada a dos años, más la obligación de pagar la deuda o ir a la cárcel.

No obstante, el caso fue al Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Primera Sala, y la sentencia fue declarada nula, por lo cual la acusada fue sobreseída. “Porque no existe prisión por deuda”, alegó el mismo en una entrevista para ABC TV.

No obstante, Balmelli esta mañana indicó que no tiene sentido que lo compare con RGD, dado que al final la causa terminó siendo sobreseída y la persona hasta la fecha no pagó su deuda. Según el mismo, hasta los empleados de la persona en cuestión declararon en su contra, pero al final fue la denuncia de su empresa quedó en la nada porque perdieron en segunda instancia.

“¿Entonces dónde está la manipulación de la ley?”, cuestionó el empresario. Finalmente, aseveró que las acusaciones de Vasconsello son ocasionadas por una enemistad antigua.

Un sistema podrido

El abogado Vasconsello hizo mención de este caso para hablar sobre “un sistema montado” dentro de la justicia para que siga la usura. “El caso de Ramón González Daher es importante pero no es el único. Si queremos hablar de desmontar un sistema podrido manejado desde la usura, tenemos que revisar todo”, enfatizó.