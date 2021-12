Vuelve a subir precio del ganado, llega a US$ 3,95

El precio del novillo de exportación, tipo Unión Europea (UE) empezó este año con US$ 3,00 por kilogramo y fue subiendo paulatinamente hasta octubre último, llegando a US$ 4,15 por kilogramo; pero en ese tiempo Brasil perdió su habilitación para exportar a China, por un problema sanitario, redireccionó parte de sus exportaciones hacia otros destinos presionando a la baja de los precios de exportación de nuestra carne, lo que hizo reducir bruscamente el precio a US$ 3,50, a mediados de octubre. Posteriormente, el precio se fue recuperando nuevamente hasta la situación actual.

Sin embargo, ahora el Brasil volvió a recuperar su habilitación para exportar a China. Entonces, luego de más de tres meses de paralización de las exportaciones de carne bovina brasileña a China, a raíz de casos de “vaca loca” atípica en los estados de Mato Grosso y Mina Gerais, el gigante asiático anunció el pasado miércoles el levantamiento del embargo.

Desde Paraguay se estima que esto podría beneficiar la coyuntura, ya que durante los citados tres meses, Brasil redireccionó sus envíos a Chile, principal destino de la carne paraguaya, hecho que causó un efecto negativo sobre los envíos del producto nacional.

Sin embargo, actualmente hay menor oferta de ganado debido a varios aspectos adversos como sequías, incendios, heladas registradas durante los años pasados y cuyos efectos recién se están sintiendo ahora, porque los ciclos ganaderos son de dos a tres años.

Los números de la exportación de carne

Es importante considerar que el precio promedio de exportación de la carne bovina de enero a noviembre de este año fue de US$ 4,88 por kilo, contra US$ 4,08 del año pasado y US$ 4,12 de 2019.

A su vez, este año ya se registra un récord histórico en exportación cárnica, tanto en volumen como en divisas y todavía faltan números a diciembre. De enero hasta el cierre de noviembre, los envíos de carne bovina fueron de 302.393 toneladas, por unos US$ 1.475 millones, con lo que supera en 46% en valor y 22% en divisas a los registros de 2020. Al cierre de noviembre se faenaron 1.839.537 bovinos.

La nota negativa la está dando el hato ganadero, que se redujo. La meta para vacunar hacienda general en enero próximo es de unos 13,65 millones de cabezas, cifra inferior a la meta que se tenía el año pasado, que era de 14 millones de cabezas.

