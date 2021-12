Peña y Velázquez son representantes de Cartes, dice Efraín

“No se puede tener como presidente a un representante de Cartes, porque ambos lo son, Peña y Velázquez”, señaló el presidente del PLRA y precandidato a la Presidencia de la República, Efraín Alegre.

Agregó que “no nos equivocamos, los cartistas van a tener una fuga muy importante, los candidatos no representan al Partido Colorado”.

Lea también: Partidos opositores convocan a agrupaciones ausentes para que no beneficien a la ANR

Sobre su candidatura y los que lo acompañarán, afirmó: “Tengo algunas personas en mente, personas que me parecen importantes, es una chapa potente”.

Entre sus propuestas, mencionó que su primer decreto tendrá que ver con “los salarios de privilegios que son bofetadas, el primer decreto será sacarlos y poner en orden”.

“Vamos a llegar al gobierno para poner fin a la corrupción, el tema Itaipú, central, tema central”, proclamó.

Como desafío indicó que será “instalar la concertación como la gran causa nacional. No hay plata que nos detenga. Vamos a ganar en los departamentos, por lejos estamos con el mejor equipo”.

Habló además del proceso judicial que pesa en su contra.

Lea al respecto: Fijan fecha de juicio oral para Efraín Alegre por caso documentos no auténticos

“Me fui a Tacumbú y nadie me quiso recibir, luego era Emboscada, yo estaba en la Agrupación Especializada y me visitaba mucha gente. No me quita el sueño ni un solo segundo este proceso. Es un proceso montado, eso no hay que olvidar”, afirmó durante el programa En detalles, con Enrique Vargas Peña.