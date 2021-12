Abdo sobre eventual candidatura a ANR: “En marzo recién vamos a divertirnos”

En el acto de inauguración de la Unidad de Salud de la Familia (USF) de “Boubier”, en Villa Hayes, el presidente Mario Abdo Benítez se refirió a las elecciones para presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), atendiendo a que ayer el expresidente Horacio Cartes anunció que pugnará por el cargo y podría ser su adversario.

“En marzo recién vamos a hablar nosotros. Ahora es fin de año, vamos a disfrutar y en marzo vamos a divertirnos”, expresó sobre una eventual intención de candidatarse para la presidencia del Partido Colorado.

Desde el movimiento Colorado Añetete, liderado por Abdo Benítez, propusieron al jefe de Estado que se postule para la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR en el 2022.

Si bien el mandatario aún no confirmó ni descartó si pugnará en las elecciones coloradas, había señalado en octubre pasado que en caso de ser elegido no ejercería el cargo en simultáneo al de la presidencia de la República para no incurrir en una acción inconstitucional.

Cartes lanzó candidatura

Horacio Cartes confirmó ayer, en un acto en Coronel Oviedo, su candidatura a presidente de la ANR para las próximas internas.

Sostuvo que aceptó su candidatura a titular del Partido Colorado después de que el senador Juan Carlos Galaverna se haya sumado a su movimiento, Honor Colorado.

Durante el acto, el expresidente estuvo con sus principales adherentes y se abrazó con el diputado colorado Ulises Quintana, procesado por narcotráfico y declarado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”.

Inconstitucional

En caso de que Abdo Beníez sea elegido para presidir el Partido Colorado, estaría violando el artículo 237 de la Constitución Nacional que señala que “el presidente de la República y el vicepresidente no pueden ejercer cargos públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones”.