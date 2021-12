Hospital de Itauguá: no vacunados acaparan camas de terapia

Actualmente, hay seis pacientes internados en terapia intensiva en el Hospital Nacional de Itauguá y ninguno de estos está inmunizado contra el COVID-19, según afirmó a ABC Cardinal la doctora Yolanda González, directora del centro asistencial.

De acuerdo a sus explicaciones, entre los enfermos en cuidados intensivos hay mayores de 60 años y en sala, personas con 20 años y más. “Todos los que están en UTI no están vacunados. Los que están en sala de internación (...) uno está con dosis incompleta y los otros no vacunados. Ahora mismo están 6 internados en UTI y no vacunados. Estamos hablando de encima de 60 años”, señaló.

La doctora comentó que fue muy llamativo que ninguna de estas personas esté vacunada, ya que hace meses debieron acceder a la inyección e incluso algunos ya tendrían que ir por la tercera dosis. Contó también que una de las pacientes internadas está embarazada y no quiere vacunarse.

Hospital, lleno de pacientes polivalentes

También recordó que en el hospital cuentan con 200 camas habilitadas para pacientes y actualmente en las demás salas están recibiendo a pacientes polivalentes. “Somos referencia porque estamos recibiendo a pacientes de Alto Paraná y Caaguazú en cuanto a COVID, no así en departamento Central”, acotó.

Ante un posible aumento de casos, señaló que deberán “reinventarse” para poder brindar asistencia a los pacientes. “Tenemos 200 camas más y aun así el hospital está lleno. Estamos recibiendo en camilla a los pacientes. Nos superan en cantidad los pacientes adultos que ingresan en urgencias”, acotó.

Cabe recordar que ayer, martes, el Ministerio de Salud reportó otras cinco muertes por coronavirus y 90 nuevos casos confirmados. En los hospitales hay 117 enfermos internados, 51 en cuidados intensivos.