Esquema Ponzi: qué es y cómo detectar

El esquema Ponzi o piramidal es considerada una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero o del que aportan nuevos inversionistas.

El economista César Paredes refirió a ABC TV que el sistema funciona cuando una persona entrega dinero para una supuesta inversión al estafador, quien engaña a la víctima ofreciéndole una importante rentabilidad -o beneficio económico- por dicho monto aportado.

Posteriormente, el estafador solicita a la víctima que consiga otras personas que quieran invertir. Estos nuevos engañados luego buscan a más inversionistas, surgiendo de ese modo el esquema piramidal o Ponzi.

“Es por ejemplo que vos me traigas unos G. 20 millones y yo te digo que esto te va a rendir 2% mensual, pero que si me conseguís un amigo que traiga otros G. 20 millones, yo a vos te pago 5%. Y a ese amigo que vos traés le digo de vuelta que si me consigue más… o sea, por eso se llama piramidal porque se va ampliando. Empieza por dos, esos dos traen a dos más (4); y esos cuatro a dos cada uno, ahí ya son 8. Así se va ampliando hasta que un día la cabeza del esquema desaparece con el dinero”, explicó.

¿Cómo detectar una estafa con esquema Ponzi?

El economista refirió que a un estafador que aplica el esquema Ponzi se le detecta desconfiando de beneficios económicos muy elevados, que ni siquiera en el mercado bancario o financiero se está ofreciendo.

“Cuando un banco te está pagando el 6% de interés y un bono de la bolsa te paga el 8%; y te vienen a ofrecer 24%...o sea, algo hay ahí”, sostuvo.

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Ministerio Público están investigando una presunta estafa por valor de US$ 70 millones en el que las víctimas serían personas conocidas en la escena nacional.

La denominación “Ponzi” deriva de una famosa estafa en los años ‘20 del siglo pasado en Estados Unidos, llevada a cabo por un inmigrante italiano de nombre Carlo Ponzi.

