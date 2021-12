Diputado objeta falta de claridad en la Ley de Emergencia

El diputado liberal afirmó que el proyecto de ley que extiende la emergencia sanitaria se manejó muy mal desde el inicio, en el sentido de que los opositores no tuvieron toda la información que necesitaban para aprobar el proyecto. “No tuvimos el detalle de la especificaciones técnicas del proyecto que no pudo tratarse esta semana por falta de quórum”, indicó el parlamentario.

“Por más que uno sea opositor, siempre va a analizar las bondades de una Ley de Emergencia. No se aprobó días atrás porque no teníamos toda la información sumado a los hechos de corrupción que se dieron en plena pandemia”, indicó Acosta.

Cuestionó al Ejecutivo por presentar el proyecto de emergencia a último momento. “¿Por qué esperaron tanto y por qué no dieron toda la información requerida? Siempre aprobamos todos los recursos, el Parlamento se comportó viendo la situación que se daba a nivel mundial a causa del covid-19″, enfatizó al reiterar que el Ejecutivo debió buscar un diálogo con todas las bancadas para facilitar toda la información.

Mencionó que hace un año seguimos con la pandemia y con ese escenario debieron prever qué recursos e insumos iban a requerir. Añadió que cuando se trata de una Ley de Emergencia se debe atender con mucha transparencia.

También dijo que los oficialistas debieron explicar porqué planteaban una Ley de Emergencia y no a través de otro mecanismo, sea una reprogramación o ampliación presupuestaria, indicó al cuestionar que el Ejecutivo haya esperado tanto para presentar la iniciativa legislativa.

Acerca del contrato de préstamo de US$ 20 millones para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Acosta dijo que su comisión convocó en dos oportunidades al ministro Santiago Moisés Bertoni y que no se presentó.

“Deja una imagen de que no le importa y no tiene intenciones de transparentar los recursos, o no le importa lo que piense la oposición”, dijo al señalar que se podría revertir la situación si dan la información.

El ministro de Salud Pública Julio Borba anunció que el Ejecutivo iba a pedir a la Comisión Permanente del Congreso que convoque a una sesión extraordinaria a la Cámara de Diputados para aprobar la extensión por al menos seis meses, hasta junio de 2022, la Ley de Emergencia.