Hacienda estima un crecimiento económico del 5% para este fin de año

“Un año sumamente complejo... Pero está cerrando con algunos indicadores auspiciosos”, celebró el ministro de Hacienda, aunque con mucha cautela. En principio, destacó que gracias a la recuperación económica, la recaudación tributaria creció un 15% en comparación al año pasado, lo cual supera la expectativa prevista, que era del 8%.

Además, destacó el crecimiento de la economía. “Después de dos años de caída, estamos volviendo a a esa senda del crecimiento, con una estimación que recientemente fue revisada por el banco y da cuenta de que podría estar en torno al 5%”, puntualizó en contacto con ABC Cardinal.

Así también, consideró que las perspectivas para el año que viene son positivas, pero indicó que hay que ser cautelosos debido a la pandemia, las nuevas variantes del COVID y también a los habituales problemas climáticos que van en aumento.

Sobre el motivo de esa perspectiva positiva, manifestó que se da gracias a una suma de factores, empezando por el aumento de la actividad económica luego de la pandemia. Sin embargo, también consideró que la reforma tributaria ya está dando resultados positivos y también suman los controles por parte de la Subsecretaría de Tributación.

Por otra parte, habló sobre el proyecto de modificación de la Ley de Servicio Civil e indicó que lamentablemente las propuestas no fueron tratadas en el Congreso este año, mientras que la Ley de Compras Públicas todavía no obtuvo la aprobación de Diputados y deberá aguardar hasta el retorno de la pausa parlamentaria.

Déficit, por debajo de lo previsto

Por otra parte, dijo que en el Presupuesto 2021 se preveía que el déficit económico esté en torno al 4%, pero según las últimas estimaciones, se cerraría el año con un 3,8%. “Es otro indicador auspicioso porque el compromiso es ir volviendo a números del área fiscal mucho más sostenibles de los últimos años”, consideró.

Así también, consideró que fue “un buen año”, no mejor que el 2019, antes de la pandemia, pero sí uno con señales de recuperación que resultan muy esperanzadores.

Rubro 800: no solo para ONG

En otro momento, habló sobre el tan discutido Rubro 800, que es utilizado en muchos casos para otorgar fondos irregularmente a organizaciones no gubernamentales. Al respecto, acotó que es “muy amplio” y que también se utiliza ese mecanismo para el pago de la pensión a la tercera edad, a los beneficiarios de Tekoporã y jubilados, además de la alimentación escolar.

“Si vemos cuánto dinero va a las ONG, no supera los U$S 20 millones, pero es importante”, acotó el ministro de Hacienda, para luego alegar que se previeron ciertos “cerrojos” a ese rubro y, por ejemplo, las entidades públicas ya no pueden hacer transferencias a organizaciones con recursos del Tesoro, salvo una lista aprobada por el Congreso.