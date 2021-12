Mades: en algunos locales habilitados no se permite el uso de las aguas para bañistas

En comunicación con ABC Cardinal, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Carolina Pedrozo, refirió que 135 proyectos cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Agregó que todas las solicitudes presentadas fueron aprobadas. Igualmente, aclaró que si bien algunos espacios recreativos cuentan con la DIA, eso no significa que las aguas de estos sitios están habilitadas para bañistas. “Todas fueron habilitadas, pero condicionadas. Sí se acepta lo que se presentó, podés hacer actividades recreativas en las playas, pero el agua no podés usar con fines recreativos porque no está en condiciones para bañistas”, expresó.

Dio como ejemplo que en San Bernardino solamente la playa está habilitada, no así las aguas del lago Ypacaraí, a orillas de este municipio.

Así también, aclaró que la Declaración de Impacto es solo un requisito previo que requieren las municipalidades para otorgar el permiso para el funcionamiento de establecimientos recreativos.

Se exponen a multas

Por otra parte, Pedrozo indicó que las aguas del lago Ypacaraí y el río Paraguay en zona de la Bahía de Asunción no están habilitadas para el uso recreativo de bañistas debido a que son áreas protegidas. “La bahía de Asunción, banco San Miguel, al igual que el lago Ypacaraí es un área protegida. Ninguno de los dos puede ser utilizado con fines recreativos para bañistas”, sostuvo.

Explicó que los infractores se exponen a multas de entre 100 (G. 8.805.100) y 20.000 jornales mínimos (G. 1.761.020.000‬).

Fue cuestionada atendiendo a que el Mades amenaza con multas a bañistas antes que sancionar a los responsables de las contaminaciones. Respondió que la situación ambiental “va más allá” de aplicar castigos y agregó que esta cuestión pasa por “un problema estructural”.

La lista de lugares habilitados por el Mades se puede encontrar en la página web de dicha institución.