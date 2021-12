Pago en enero a trabajadores suspendidos que figuran en IPS está en “veremos”

En principio el IPS tenía habilitado U$D 100 millones para el pago de estas compensaciones mensuales, pero la cifra ya quedó en aproximadamente US$ 3 millones. De esta suma, quedarían cerca de la mitad como remanente luego de abonarse los “aguinaldos” recientemente decretado.

En contacto con ABC AM 730, la gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Cecilia Rodríguez, explicó que los al menos U$D 1.500.000 que sobran no tienen un destino definido. La vocera indicó que estas acreditaciones a los suspendidos estaban sujetas a la ley de emergencia que el parlamento sancionó, pero que no fue tratada una prórroga para el 2.022.

Por ende, queda pendiente saber si a partir de enero volverán estas compensaciones. A la consulta si un decreto presidencial podría disponer del remanente, Rodríguez dejó entrever que una legislación sería lo ideal.

El monto sobrante sería redireccionado para el funcionamiento del IPS en sus diferentes ramas, pero debería ser mediante un dictamen de Presidencia, sostuvo.

Pagos de “aguinaldo” no se completarían esta semana

Atendiendo a que el decreto es reciente y que se debe agilizar el proceso, el IPS cree que para el jueves serán abonados a todos los que tengan billetera simple o cuenta bancaria para hacer los depósitos. Desde la semana que viene, se estima que cobrarían hasta mil personas por día a través de ventanillas.

Haciendo un cálculo rápido, Rodríguez mencionó que cerca de 27 mil personas accederán a este también denominado “aguinaldo” por figurar en planilla de empresas que se adhirieron a las suspensiones. El año pasado fueron cerca de 98 mil trabajadores. Se considera a aquellos que tuvieron igual 15 días suspensión.

Se liquidó a cerca de 24.400 personas por estar en reposo debido al Covid. En los casos aislados por sospecha se pagaron a 86 mil desde abril del 2.020.

Fe de vida no hará falta hacerla hasta junio de 2.022

Este documento que valida la presencia del asegurado o jubilado con vida no será exigido durante los próximos seis meses. No se descarta que la Fe se haga por medio de la base de datos de los entes estatales.

El stock de altas subió a 2.500 personas en una situación histórica. Se tuvo cerca de 5.500 fallecidos en los últimos tiempos. Cerca de 1.200 aún no pudieron hacer su censo. Estos ya no cobraron su beneficio adicional.

Por último destacó que el IPS ya no tuvo otra demanda similar a la de los marinos.

