La deuda pública aumentó 14% en 2021 y alcanzó US$ 13.981 millones

El titular de la cartera fiscal presentó estos datos, durante el informe sobre resultado fiscal del año que se llevó a cabo el pasado jueves. Llamosas habló en su exposición de la recuperación de los ingresos, de los gastos, de la situación fiscal, de la deuda pública, entre otros puntos.

Llamosas detalló que la deuda pública total en los últimos años se disparó considerablemente debido a los préstamos de emergencia para asistir en la pandemia, y que este año igualmente se incrementó en 14%, unos US$ 1.768 millones más en nuevas deudas.

Este Gobierno aumentó deuda en US$ 5.940 millones

Cabe señalar que el año pasado se había cerrado en US$ 12.213 millones, que equivale al 33,6% del PIB. Si se compara con diciembre de 2018, en lo que va de este gobierno de Mario Abdo Benítez la deuda aumentó US$ 5.940 millones, de acuerdo con los datos expuestos por la cartera fiscal. Es decir, el 42% del saldo total de la deuda fue gestionada en este Gobierno, desde antes de la pandemia.

Saldo previsto para este año

En lo que respecta a este año 2022, el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla US$ 600 millones en concepto de nuevo endeudamiento, de los cuales US$ 250 millones provendrán de préstamos del BID y US$ 350 millones de la emisión de bonos del Tesoro en el mercado local e internacional.

Con este nuevo paquete a emitir, el saldo de la deuda pública para el presente año se ubicaría en alrededor de US$ 15.446,6 millones, o aproximadamente 38% del producto interno bruto.

Además, con este porcentaje, el nivel de endeudamiento estará cercano al tope del 40% del PIB que está contemplado en el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal “Fortalecimiento de la Institucionalidad Fiscal” y que se encuentra en estudio en el Congreso Nacional.

Modelo se agotó

Tras casi una década de la primera emisión de los bonos soberanos, el modelo de financiamiento de tomar deudas para financiar obras se ha agotado. El pago del servicio de la deuda ha venido presionando de manera importante las finanzas públicas, por lo que es preciso ver otras opciones para cubrir las necesidades de infraestructura que se requiere en distintas áreas. Este componente del gasto pasó de US$ 396,1 millones en 2012 a US$ 747,9 millones al cierre de 2020. A noviembre último, ya se destinaron US$ 720,9 millones en el mencionado concepto.

De acuerdo con los datos brindados por Hacienda, la inversión pública en el año 2021 fue de US$ 1.154,5 millones, equivalente al 2,9% del producto interno bruto (PIB). La inversión pública fue menor en proporciones comparado al 2020 (3,6%), año en que el Gobierno hizo una fuerte apuesta a la inversión en infraestructura para ayudar a reactivar la economía.

Déficit en 3,6% del PIB

El Ministerio de Hacienda informó que al cierre del año 2021 el déficit fiscal finalmente quedaría en 3,6% (alrededor de US$ 1.260 millones) del producto interno bruto (PIB) inferior al 4% que estaba previsto para el presente año. El ministro de Hacienda Óscar Llamosas atribuyó esta leve mejora en el resultado fiscal a un mejoramiento de los ingresos tributarios, mayor del previsto.

La cartera fiscal informó que la recaudación total acumulada (G. 16,6 billones) al cierre del ejercicio fiscal 2021, superó en el orden del 15,7% a los ingresos logrados al año 2020 y en un 9,5% con relación al año 2019.