Llueven críticas a directora del Registro Electoral, que se reivindica “hurrera” junto a Cartes

“Iniciamos el 2022 con muchas ganas de trabajar por un próspero Paraguay. Acá con el expresidente Horacio Cartes y el presidenciable Dr. Santiago Peña”, publicó Peralta el 1 de enero, posando junto con HC y su exministro de Hacienda y precandidato a la Presidencia de la República.

Iniciamos el 2022 con muchas ganas de trabajar por un próspero Paraguay. Acá con el ex presidente Horacio Cartes y el presidenciable Dr. Santiago Peña. pic.twitter.com/btAA0aTdaw — María Teresa Peralta (@materesaperalta) January 2, 2022

A raíz de la publicación se desataron críticas en todo tenor. Los cuestionamientos menos gruesos le reprocharon que plantee un “Paraguay próspero” de la mano de sus dos acompañantes.

Lea más: Cartista en Registro Electoral

“El modelo de construcción del Paraguay como la nación más poderosa de la región puede no gustarle a todo el mundo, pero es un modelo político de economía de libre mercado, control del gasto fiscal y libertades ciudadanas, vigente en países desarrollados”, alegó la misma.

Igualmente, no faltaron quienes la catalogaron de “hurrera”, a lo que respondió: “Prefiero que me llamen ‘hurrera’, que significa estar apasionada por un ideal, un objetivo, antes que me llamen corrupta. Al menos, corrupta no soy. Todas mis gestiones públicas son verificables y transparentes”.

Lea más: Ante denuncias del PLRA por fraude, TSJE interviene registro de Nueva Asunción

La gestión de Peralta ya fue cuestionada recientemente, ya que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) denunció formalmente el traslado irregular de votantes al recientemente distrito de Nueva Asunción, que justamente tendrá elecciones municipales en los próximos meses.

Hay que recordar que el 30 de diciembre se cerró el plazo de inscripción y de pedido de traslados en el padrón. Si bien el primer punto no genera tanta controversia, ya que desde hace un tiempo la inscripción es automática para los que cumplen 18 años, los traslados sí son tema más sensible, y durante la administración de Peralta ya se denunciaron traslados irregulares.

Una práctica habitual, sobre todo de los partidos tradicionales, consiste en solicitar el traslado de votantes para tratar de inclinar ciertas elecciones, ya sea agregando al padrón de dicho municipio votantes afines a dicho partido, o bien, para excluir a los de los adversarios.

El actual titular del TSJE es Jaime Bestard, también colorado cartista.