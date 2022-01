Exfuncionarios municipales de Coronel Martínez reclaman sueldos atrasados

Unos 25 exfuncionarios municipales, que fenecieron sus contratos a fin de año, se manifestaron frente a la Municipalidad de Coronel Martínez, para exigir el pago de sus haberes que se les adeuda de entre 3 y 6 meses. Es la tercera vez que se manifiestan y en esta ocasión intentaron cerrar la institución candadeando el portón principal, pero que posteriormente fue despejado por la Policía Nacional. La institución también les adeuda a miembros de la Junta Municipal.

Una de las manifestantes, Laura Cardozo, indicó que se le adeuda tres meses de salario más el aguinaldo correspondiente, pese a que era una funcionaria permanente. Asimismo, explicó que el nuevo intendente la trasladó a la Junta Municipal como secretaria, pero con una considerable reducción del salario, lo cual no aceptó. “En el presupuesto figura como sueldo de secretaria G. 1.500.000, pero quieren pagarme solo G. 1.000.000 y eso no corresponde”, reclamó la mujer.

“Ya hay recursos y no me dieron ninguna respuesta, solamente dicen que van a estudiar (el caso). Después nos presentamos con el intendente, me dijo que uno no está obligado a trabajar en la Municipalidad, que si yo no estoy conforme con el sueldo que me van a dar me tengo que retirar, fue su expresión como autoridad”, lamentó Cardozo.

Por otro lado, la exfuncionaria Fátima Villagra contó que también se le adeudan tres meses de salario e indicó que “solamente estamos reclamando lo que nos corresponde, ya se terminó la dictadura, hay leyes, reglamentos, pero el intendente no da la cara. Hay gente que se le debe más de seis meses, tenemos deudas que no nos esperan”, reclamó.

Por su parte, el intendente Carlos Miguel Ferreira (Mov. Unidad Popular Renovadora) alegó que hay exfuncionarios que no aparecen en el corte administrativo, ni en la lista de funcionarios de la administración anterior, tampoco se encontraron los contratos y alegó que le resulta imposible pagar a las personas que no aparecen en los documentos.

“Solamente 16 exfuncionarios son los que figuran en los informes del corte administrativo; las demás personas no están. Nosotros estamos dispuestos a honrar a las personas que se les adeuda, ya que es una deuda institucional, pero no podemos pagar a esa gente que no figura”, explicó Ferreira.

“Alegan que tienen contrato, y nosotros también les mencionamos que no encontramos su contrato acá en la municipalidad (...). Si ellos tienen los documentos legales pertinentes que presenten para que se les pueda pagar sus haberes correspondientes, pero en cuanto a documentos nosotros no tenemos nada”, indicó el jefe comunal.

Municipio con deudas

En cuanto a las deudas contraídas en la municipalidad, el intendente Carlos Ferreira dijo que encontró la institución con deudas que ascienden a más de G. 80 millones con la ANDE, obras, funcionarios, concejales, entre otras maquinarias obsoletas.

“Solo por energía eléctrica se deben casi G. 46 millones, la administración anterior se retrasó unos 17 meses con la ANDE. Tenemos unas cuantas deudas que cubrir, cosa que figura en el corte administrativo; entonces la municipalidad se hace cargo de esa responsabilidad que asumimos”, puntualizó Ferreira.

La Municipalidad de Coronel Martínez con su nueva administración esta semana recibió transferencias cercanas a G. 800 millones en concepto de royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).