Fiscala dice que no ordenó detención de RGD porque “no hay peligro de fuga”

La fiscala Natalia Cacavelos, quien presentó la imputación contra de Ramón González Daher por el presunto robo de 471 cheques de un juzgado de Garantías, argumentó que solicitó la prisión preventiva del condenado a 15 años de cárcel por usura grave porque existe peligro de obstrucción. No obstante, alegó que no hay peligro de fuga y por ello no ordenó la detención del procesado.