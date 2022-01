Preocupa aumento de consultas en el Hospital de Clínicas

En ese sentido, el Director General Asistencial, Prof. Dr. Jorge Giubi, explicó que hasta hace 15 días, el área de Contingencia Respiratoria atendía entre 12 a 15 consultas por día, con una sola internación por cuadro respiratorio no covid. Dijo que desde hace una semana el promedio subió, duplicándose de 25 a 30 consultas por día, con dos pacientes internados por covid.

El médico expresó, que se cuenta un promedio de 50 a 60 consultas diarias por cuadros respiratorios, con ocho internados: cuatro por covid positivo, de los cuales tres no están vacunados y uno no cuenta con el esquema completo, los otros cuatro se encuentran aguardando PCR.

Lea más: Coronavirus: confirman casi mil infectados y ocho decesos

“Hoy día incluso trabajadores de la institución están en cuarentena por covid. Estamos viendo que se está generando nuevamente la aglomeración en las áreas de contingencia, está empezando otra vez la incomodidad y la espera. Anteriormente habíamos reconvertido nuestras áreas de Urgencias. Una vez que tuvimos pocos pacientes en las áreas de contingencia, reforzamos el área polivalente que era el área más concurrida”, explicó el galeno.

Para realizar una mejor atención, manifestó, que se está reforzando el área de contingencia para que haya más médicos y más enfermeras. “Estamos ya activando el protocolo que teníamos listo para estos casos, que habíamos avisado algunas semanas atrás. Estamos viendo ya efectivamente un aumento y la proyección de ese aumento es preocupante. Si esto sigue en esa curva, vamos a volver a tener las salas de internados repleta, la saturación de los sistemas de salud”, lamentó el Dr. Giubi.

Recursos

Los recursos presupuestarios del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA son insuficientes ante este escenario de contagios masivos de covid. “Es de público conocimiento que hace un mes y medio estuvimos manifestándonos frente al Congreso para pedir un aumento presupuestario de modo a poder afrontar la asistencia que da el Hospital de Clínicas”, comentó.

Dijo que la necesidad se siente en las áreas no presupuestadas que son las áreas respiratorias, donde surgieron insumos que antes no consumían como los tapabocas N95, las batas quirúrgicas, elementos que no están previstos en la cantidad que hoy día requieren.

Lea más: Quejas por “tardanza” para la toma de muestras covid-19 en Luque

Sin embargo, el director general asistencial afirmó que los recursos humanos de la FCMUNA, Hospital de Clínicas, sí están preparados. “Estamos preparados, aprendimos mucho. Nuestro personal humano está preparadisimo, tenemos los mejores resultados en las áreas de terapia, en las áreas de asistencia, un buen protocolo, además gente entrenada, pero con limitaciones de insumos”, remarcó.