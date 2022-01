Licitación de medicamentos genera preocupación

Más de G. 151.021 millones es lo que prevé destinar el MSP a la compra de medicamentos e insumos varios para el Instituto Nacional de Nefrología (INN).

El proceso de licitación aparece con el ID 385.534 en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Dentro del paquete de medicamentos, se adquirirán unas 69.600 unidades del producto Eritropoyetina de 4.000 UI y 18.000 unidades del producto Eritropoyetina de 10.000 UI, en jeringa prellenada con dispositivo de bioseguridad, un medicamento clave para pacientes renales. Precisamente este remedio delicado es el que genera preocupación, de acuerdo a fuentes a las que tuvo acceso ABC Color.

Actualmente, el proceso licitatorio se encuentra en proceso de evaluación de las ofertas. La licitación fue publicada ya a finales de setiembre del año pasado y desde entonces se han generado ya casi 70 consultas, una protesta acumulada y realizada por tres empresas, además de varias observaciones por parte de la DNCP.

De acuerdo a versiones internas del MSP, genera preocupación la posibilidad de ingreso de medicamentos de origen chino con dudosos antecedentes en cuanto a su calidad y respaldo documental.

La misma preocupación fue expresada por médicos del INN que solicitaron no revelar su identidad ante posibles represalias.

Los primeros datos señalan que los registros sanitarios para estos medicamentos fueron mal otorgados bajo la dirección de María Auxiliadora Vargas, quien se desempeñó como titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) hasta 2018.

Publicaciones de ABC Color habían revelado meses atrás que miembros del clan Ferreira habían realizado pagos por unos G. 400 millones a Gustavo Dentice Frutos, marido de Vargas.

La ley establece claramente que productos biológicos comercializados en nuestro país deben necesariamente contar con certificaciones de países de alta vigilancia. Sin embargo, los productos chinos ofertados no contarían con estos documentos, lo que pondría en riesgo la vida de miles de pacientes enfermos renales.

Para justificar la autorización de comercialización de los biológicos, los productos chinos habrían presentado documentos de respaldo entregados por Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), equivalente en Brasil a Dinavisa en Paraguay.

Sin embargo, una revisión realizada a la página web de la institución brasileña revela que solo seis empresas fueron autorizadas por la autoridad del vecino país para la comercialización de esos productos.

Solo uno de los productos autorizados por Anvisa es de origen chino pero no cumple con los requisitos exigidos por el MSP pues es presentación exclusiva en ampolla, no con jeringa prellenada. Es decir, los productos chinos que estarían siendo presentados en la licitación no contarían realmente con la autorización.

Intentamos conversar con la actual titular de Dinavisa, María Antonieta Gamarra, pero su celular daba apagado pues la misma se encuentra de viaje en el exterior.