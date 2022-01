Salud Pública a favor de venta libre de autotest de covid-19

La utilización del autotest es tema de debate desde hace varios días, luego de que la Dirección Nacional de Vigilancia de la Salud (Dinavisa) diera su aprobación para la venta libre. No obstante, ante el cuestionamiento de su efectividad, nuevamente desde la cartera sanitaria recordaron que la prueba hogareña es “orientativa” y no tiene ningún peso legal.

El doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud explicó a ABC que el uso de los autotest es un fuerte aliado para descomprimir la alta demanda de hisopados registrados desde hace pocas semanas tras el aumento exponencial de casos de covid-19.

No obstante, recordó que estas pruebas son apenas orientativas para prever el aislamiento, tanto del infectado como de sus contactos estrechos.

“Nosotros apoyamos el uso de autotest. Ayuda mucho, pero es un testeado orientativo. Si se utilizada de la manera correcta, tiene su rentabilidad, y eso es categórico”, dijo Martínez.

Autotest vs. test rápidos

El viceministro de Salud explicó también la diferencia entre el autotest y el test rápido o de antígeno realizado en los puestos de toma de muestras de Salud Pública al indicar que la prueba realizada en el hogar no tiene valor legal para solicitar un reposo, por ejemplo, o viajar.

“El autotest no sirve para obtener un reposo, no sirve para viajar, pero nos puede ayudar muchísimo para el aislamiento. Como su nombre lo dice se lo hace uno mismo con un material explicativo que debe estar en el prospecto del producto. Sirve si la persona es sintomático, porque tiene una excelente rentabilidad en el paciente que está con síntomas y quiere saber si tiene o no la enfermedad”, expresó Martínez.

En cuanto al test rápido expresó que siempre debe estar hecho por un profesional bioquímico y que “esa es la diferencia” con un autotest.

Sostuvo además, que tras la habilitación de más puestos de hisopado para pruebas rápidas de antígeno, el documento que respalde el resultado estará en un predio de unas 7 horas.

“A lo mejor un poco más porque vamos a tener un buen número de personas”, dijo.

En el caso de viajeros, el viceministro recordó que hay países que no aceptan el test de antígeno como documento respaldatorio de ser covid negativo y que en estos casos, se debe realizar indefectiblemente la prueba PCR.