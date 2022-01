Villarrica sin su tradicional “Carnaval Gua’i”

El intendente Benítez explicó que tanto la intendencia como la Junta Municipal resolvió no llevar a cabo los tradicionales corsos guaireños, que desde el 2020 no se realizan, por la pandemia del covid-19. Indicaron que no sería conveniente hacer la edición 2022 por ser un evento de gran relevancia que aglomera a cientos de personas y podría darse un contagio masivo.

Además de la crisis sanitaria, la razón principal por la suspensión del corso gua’i es por la crisis económica y financiera que atraviesa la Municipalidad de Villarrica que se encuentra prácticamente en quiebra después de dos administraciones coloradas, según había informado el propio intendente Benítez después de su asunción al cargo.

“La Municipalidad está pasando por un mal momento con deudas por más de G. 11.000 millones en diferentes conceptos. Recién ahora estamos teniendo un respiro con la recaudación diaria, pero no es suficiente para saldar la deuda y llevar a cabo un evento que conlleva mucha inversión”, explicó el Intendente Magín Benítez.

Asimismo, indicó que “Queremos hacer un evento que valga la pena y recuperar lo que siempre fue nuestro carnaval, entonces nos estamos preparando para la edición siguiente con todo lo que conlleva y esperamos que para el próximo año termine ya esta pandemia y podamos disfrutar nuevamente de nuestros carnavales”.

La decisión fue tomada luego de una reunión con los directivos de las diferentes comparsas que cada año participaban de los carnavales, en una sesión de la Junta Municipal, donde se analizó y estudió el tema, concluyendo suspender está edición y preparar mejor la del 2023.

El carnaval de Villarrica, es uno de los eventos más importantes del Paraguay, después del encarnaceno. La última edición se había realizado a fines de febrero del 2020 donde gente de diferentes puntos del país e incluso extranjeros llegaron al Guairá para disfrutar del corso “gua´i”, al mes siguiente inició la pandemia del covid-19.

