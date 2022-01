Ante temor de “abrir la canilla” en año electoral, ley de Emergencia se estanca y se convoca a Salud

Lilian Samaniego (ANR, oficialista), titular de la Comisión Permanente, dijo al inicio de la sesión que la propuesta era prorrogar por seis meses la ley de emergencia para la adquisición de vacunas ante el rebrote de la pandemia. Por ello pidió convocar a la Cámara de Diputados y posteriormente a la Cámara de Senadores para que dichas instancias analicen la norma.

Sin embargo, y tras un largo debate en que la voz de rechazo era mayoría, propuso dejar la sesión en cuarto intermedio hasta mañana martes a las 11:00 para convocar a las autoridades de Salud Pública y para que expliquen el alcance de la ley de Emergencia en este contexto sanitario.

Durante el debate el diputado Celso Kennedy (PLRA) fue el primero en oponerse a convocar a la Cámara Baja. Dijo que el proyecto de ley no era claro y que conviene aprobar un nuevo proyecto de ley. En una segunda intervención dijo que se necesita un nuevo proyecto de ley ya que el actual está “desfasado”.

Walter Harms (ANR, cartista), dijo estar de acuerdo con Kennedy y que no hay necesidad de prorrogar esta ley. Calificó de vergonzoso el manejo administrativo del Gobierno durante la pandemia y dijo que se forzó al Congreso a exonerar de controles en las licitaciones públicas exponiendo a un Poder del Estado.

Harms también se opuso a la intención de discriminar a los paraguayos, en alusión al proyecto de Pase Sanitario. Negó que el Ministerio de Salud esté colapsado y sostuvo que la cartera tiene todas las herramientas para seguir conteniendo la pandemia sin necesidad de prohibir controles y auditorías por otro año consecutivo.

Hugo Ramírez (ANR, oficialista) en cambio abogó por aprobar la convocatoria a la Cámara de Diputados para dar herramientas a Salud Pública. Dijo que hay que tener “confianza” en el manejo de los fondos y en los entes de controles como la Contraloría.

En una segunda intervención acusó a la oposición de haber dejado sin quórum sesiones de la Cámara Baja para no tratar esta prórroga. Insistió en que la “Contraloría Colorada” da suficiente confianza para aprobar la extensión.

Por su parte, Antonio Buzarquis (PLRA) respaldó el rechazo de Kennedy. “No es el momento preciso para convocar a ambas Cámaras”, afirmó. Dijo que prefiere que el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo redacten una nueva ley . Sin embargo, Lilian Samaniego aclaró a los participantes que la citada Cartera fue la que pidió la prórroga ante el rebrote de una nueva ola entre personas no vacunadas.

Compras sin controles en año electoral

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ) también se opuso a la convocatoria. Dijo que el proyecto entró el 2 de diciembre a la Cámara de Diputados donde hay 43 diputados “oficialistas” pero por inoperancia de las bancadas coloradas no se trató el punto. Agregó que a esto hay que sumar que la bancada cartista priorizó otras actividades antes que el proyecto en estudio “Entonces yo no me la creo que este sea el gran llamado de la urgencia, si no se habría aprobado el 3 de diciembre”, dijo.

Señaló que en pleno año electoral, en una situación que no amerita, se plantean contrataciones masivas sin controles y sin establecer las instituciones implicadas; Compras públicas y hacer construcciones en forma directa y sin controles. “Fantástico fue el control de fondos de la gobernación de Central”, aseveró. “Mas que abrir el grifo, acá se está abriendo la compuerta en año electoral”, finalizó.

El senador Hugo Richer (FG) dijo que hay mucha desconfianza por la corrupción pero sostuvo que el proyecto se debe debatir y modificar los puntos conflictivos para dar una respuesta a la ciudadanía. “Estoy de acuerdo en convocar a las Cámaras”, afirmó.

El diputado Carlos Núñez (ANR) propuso que el miércoles se convoque a la Cámara de Diputados.

El senador Tony Apuril (Hagamos) adelantó su rechazo a la prórroga de la ley pero pidió definir el debate y resolver si se convoca o no a las cámaras ya que la Comisión Permanente no tiene atribuciones para debatir el fondo de la cuestión.

El diputado Avelino Dávalos (ANR, Cartista) coincidió con Apuril y también dijo que estaba en contra del proyecto de ley. Sin embargo, la senadora Lilian Samaniego volvió a exhortar a sus colegas a aprobar la convocatoria ante la “necesidad existente”. Como salida planteó convocar mañana martes a representantes del Ministerio de Salud para tener respuestas concretas.

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, oficialista) respaldó la propuesta de Samaniego.