Respuestas a las nueve dudas sobre la vacunación a niños contra el covid-19

1. ¿Vacunamos o no a los más pequeños contra la Covid-19?

Es conveniente vacunar a toda la población, incluido los niños. Ellos van a iniciar una actividad escolar y parte de su socialización es estar en contacto. Los niños a la hora del recreo salen abrazados o agarrados de las manos, los juegos son interactivos es difícil mantener el uso del tapabocas y distanciamiento. Con la vacuna es una manera de volver a clases de manera segura.

Recordó que también existen niños, que tienen derecho a asistir a la escuela, y están con sobrepeso, diabetes, con problemas renales, con cáncer y tratamiento de quimioterapia que también asisten a las escuelas y están expuestos. Teniendo en cuenta los riesgos, los docentes y los niños deben estar vacunados.

2. ¿Hay alguna contraindicación para la aplicación de la vacuna en niños?

No hay contraindicación porque estas son vacunas de virus inactivado, que es la misma plataforma que se utiliza contra la fiebre amarilla o la influenza. Los niños no corren riesgo al ser aplicados con este tipo de vacunas.

3. ¿Qué diferencia hay entre la Coronavac y la Pfizer?

Desde el punto de vista de su desarrollo son distintas. Una (Coronavac) tiene como plataforma el virus inactivado y la otra (Pfizer) tiene el ARN mensajero. Los demás laboratorios también están preparando vacunas para niños. Las dosis que recibirán los niños (hasta 11 años) serán tres veces menor de lo que recibe un adulto.

4. ¿Los pediatras tienen alguna preferencia por alguna vacuna?

Algunos doctores consideran que es mejor utilizar un tipo de vacuna ya utilizado hace más de 100 años, que es la de virus inactivado, a diferencia de una plataforma que se utiliza un poco más de un año en el mercado, que es la de ARN mensajero. Las 500 mil dosis que llegarán de Coronavac ya tendrán un impacto positivo en la inmunización de los niños.

Por otro lado, es sabido que el vacunado, por tener un sistema inmunológico ya preparado, la posibilidad de transmitir es más baja que el no vacunado.

5. ¿Se ve algún efecto adverso en la aplicación de las vacunas en los niños?

Hasta el momento los estudios de los laboratorios que contemplan más de 10 millones de dosis, no se ha encontrado ningún efecto adverso severo atribuible a la vacuna. Sí podría generar febrícula, dolor en la zona de aplicación, decaimiento, dolor de cabeza, malestares que pueden ser calmados con un analgésico común.

6. ¿En cuánto tiempo luego de haber tenido covid el niño puede recibir la vacuna?

El niño puede recibir la vacuna contra la covid 14 días después de la curación o 30 días después del inicio de los síntomas. El niño que va a vacunarse debe estar sano, sin rinorrea, sin fiebre sin ningún síntoma o signo para poder detectar si tiene algún síntoma causal de la aplicación de la vacuna.

7. ¿Qué pasa si un niño está con síntomas y se vacuna?

El niño que tenga algún síntoma de resfriado o covid no se podrá vacunar. Se debe esperar que se cure al menos dos semanas para que su sistema inmune se reponga y para que la vacuna realmente tenga el efecto deseado. Los cuadros respiratorios virales generalmente disminuyen las defensas y si se le vacuna estando enfermo, su sistema inmune estará concentrado en contrarrestar el proceso infeccioso activo que ser estimulado por un nuevo inmunigénico.

8. ¿Es necesario un certificado médico para vacunar al niño?

El Ministerio de Salud no solicitará certificado médico para la vacunación de los niños contra la Covid-19. La idea es no generar mayores obstáculos a la inmunización. Además actualmente los consultorios están llenos de pacientes que esperan ser chequeados por un médico. Es recomendable ir al médico si solo presenta algún síntoma o signo de una enfermedad. No hay que ir sano al hospital para conseguir un certificado y luego salir enfermo del consultorio.

9. ¿La vacuna contra la Covid-19 debe ser obligatoria?

Obligatoria no. Hay que respetar el pensamiento de las personas y sus libertades siempre y cuando no tenga un alto impacto colectivo. No hay que enojarse con la gente, pero si habrá un evento en el que habría exposición de transmisión, sería bueno tener el carnet sanitario bajo supervisión. Hay que reglamentar bien las cosas, así como a un motociclista se le pide que use casco, también el covid en un lugar cerrado puede tener impacto negativo en la salud.

Está altamente confirmado que las vacunas previenen la transmisión intensa, la enfermedad grave, la internación y la muerte producida por la Covid-19. Finalmente las pandemias se miden por la tasa de mortalidad que tuvieron y “lo que queremos es que el enfermo contagiado no enferme grave y no se muera”, expresó.