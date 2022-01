Hacienda inicia pago de deuda pendiente de 2021

La cartera económica anunció en la fecha que inicia el proceso de pago de la referida deuda por un total de G. 937.535 millones (US$ 135,8 millones al cambio vigente), destinado a los proveedores de bienes y servicios.

El informe señala que para el efecto la Dirección General del Tesoro Público (DGTP) dará inicio al procesamiento de las solicitudes de transferencias de recursos (STR) de deuda flotante 2021 con fuente de financiamiento 10 “Recursos del Tesoro (Fonacide)”, fuente 20 “Recursos del Crédito Público” y fuente 30 “Recursos Institucionales”.

Lea más: Deuda pendiente de pago asciende a US$ 386 millones

La nota detalla que el Tesoro procesará los compromisos con proveedores correspondientes a las solicitudes ingresadas desde el 28 de diciembre de 2021 hasta el 7 de enero de 2022, por unos G. 40.409 millones en fuente 10 (Fonacide); G. 548.495 millones en fuente 20; y G. 195.639 millones en fuente 30; así como también G. 152.993 millones a los gobiernos subnacionales.

Con respecto a las solicitudes con fuente de financiamiento 10 “Recursos Ordinarios del Tesoro”, dichos pagos aún no han sido calendarizados y los mismos serán programados y debidamente comunicados, de conformidad a la disponibilidad de recursos de la Tesorería, indica el informe de Hacienda.

Adelanto de corto plazo

Además, la cartera fiscal menciona que de conformidad con las normativas vigentes, inició las gestiones para obtener un adelanto de corto plazo del BCP por un monto que estaría en torno a los G. 500.000 millones (US$ 72,4 millones al cambio vigente).

“Estos trámites administrativos requieren de una autorización al Ministerio de Hacienda a través de un Decreto del Poder Ejecutivo, como así también de la respectiva aprobación por parte del Directorio del Banco Central del Paraguay”, dice la nota y estima que los recursos estarán disponibles para el Tesoro Público en la segunda quincena de enero.

Lea más: Hacienda confirma que pedirá unos G. 500.000 millones al BCP

Expresa que “esta herramienta financiera es necesaria en estos primeros meses del ejercicio fiscal para poder cubrir parte de la Deuda Flotante del ejercicio 2021, principalmente de aquellos compromisos que son financiados con Recursos Ordinarios del Tesoro. Este préstamo deberá ser devuelto a la banca matriz a más tardar el 31 de diciembre del presente ejercicio fiscal”.

Colocación de bonos

Hacienda también, aunque no lo dice en la nota, está preparando la nueva colocación de bonos del Tesoro que se daría a finales de esta semana en la próxima luego de que la Presidencia de la República autorizara la operación a través del Decreto N° 6567 que se dio a conocer ayer.

La emisión está autorizada por Ley N° 6873 que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 para financiar gastos de capital y por Ley N° 6638/20 de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas como se la conoce comúnmente, éste último para canjear por los bonos que vencen en 2023.

Lea más: Hacienda prepara colocación de bonos soberanos

La ley de presupuesto autoriza un monto de hasta US$ 350 millones, pero la idea manejada por la cartera es colocar bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 250 millones y los restantes US$ 100 millones subastarlos durante el año en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA). En lo que respecta al “bicicleteo” de la deuda, hay un remanente de US$ 450,5 millones que vence en 2023, que se estima se buscará canjear gran parte.