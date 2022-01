Instan la tolerancia laboral para consultas y aislamiento por covid

Con el fin de disminuir la cantidad de contagios, desde el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), instan a que las empresas, instituciones o individuo con personal con relación de dependencia, permitan el aislamiento de las personas que se encuentran con los cuadros virales o con enfermedades respiratorias. Los especialistas piden que las personas consulten y de ser posible se realicen el test de covid-19.

La Dra. Rebeca Guerín explicó que la variante ómicron tiene una mayor transmisibilidad, que otras que están en circulación, y que es de esperarse el aumento de casos luego de relajo que hubo durante las fiestas de fin de año. Dijo que, de acuerdo a los reportes de países extranjeros, las internaciones no son frecuentes, y que con reposos desde la casa las internaciones no se ven abarrotadas.

“Instamos a todo el personal de salud y la comunidad que, si presenta síntomas que consulte y lo ideal, hacerse el test, y que se aíslen; porque estamos viendo casos de personas que viene a trabajar con síntomas respiratorios, y eso no es posible, todos somos conscientes de que ir a trabajar con síntomas es una irresponsabilidad. Por lo que se insta a los jefes, empleadores a exigir el aislamiento ante cuadros respiratorios”, puntualizó.

A diario, el bloque de contingencia adultos del Hospital de Clínicas registra prácticamente más de 100 consultas por cuadros respiratorios. Actualmente mantiene 4 pacientes internados con resultados pendientes y 2 casos confirmados.

En ese sentido, la galena dijo que las personas están siendo atendidas, con un leve retraso por la cantidad de flujo de pacientes. “Hay que tener en cuenta que las medidas son las mismas, la enfermedad es la misma, sí la transmisión es mayor; entonces debemos insistir con las medidas instauradas desde un principio para esta enfermedad, que demostraron ser efectivas, como el uso el uso correcto de la mascarilla, que es fundamental”, explicó.

Recordó que la población debe estar consciente de que estar inmunizado no significa que no pueda contagiarse del virus. “Las vacunas evitan que se presente un cuadro severo o grave de la enfermedad, por lo que los profesionales de la salud instan a no relajarse, a seguir con las medidas de prevención. Y ante síntomas, apelan a la consulta profesional”, remarcó.