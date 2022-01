MEC no descarta clases “híbridas” si la situación sanitaria lo amerita

Este año se espera que las clases en los colegios y escuelas estatales sean 100% presenciales, pero no se descarta la aplicación de “burbujas sanitarias” y que algunas instituciones deben desarrollar clases de forma híbrida, es decir, tanto presenciales como virtuales, según afirmó el ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti.

Conforme explicó, en algunas instituciones por cuestiones logísticas de espacio y organización, no todos los alumnos podrán asistir de forma presencial por lo que se tendrá que volver a las burbujas. “Quizás vamos a tener días intercalados de clases o ese tipo de cosas, que seguro van a seguir ocurriendo. Vamos a seguir moviéndonos en este 2022 en un formato híbrido, pero esperemos con clases presenciales”, señaló.

Igualmente, manifestó que aquellos padres que no quieren que sus hijos asistan a las instituciones educativas no serán obligados a enviarlos. “En 2021 después de haber hecho una investigación, vimos que el 50% de los padres no querían enviar a sus hijos, pero vimos también un año en el que no hubo contagios masivos y vieron en sus hijos, quienes fueron a clases, un cambio multitudinal en el proceso de aprendizaje”, subrayó.

En otro punto, reiteró que no será obligatoria la vacunación para la participación en las clases presenciales, pero insta a los padres que inmunicen a sus hijos, como también que los docentes se vacunen.

“Vivimos en un país libre, no podemos obligar a un docente (a vacunarse) si no lo quiere hacer. Estamos trabajando en concienciación y recomendando a que se vacunen”, acotó.

