Ejecutivo solicita al Congreso aprobar extensión de ley de emergencia

Esta mañana, el presidente Mario Abdo Benítez participó de la presentación del “Plan Nacional 2022″ del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, aprovechó la ocasión y señaló a la prensa que solicitaron al Congreso una extensión de la extensión de la ley de emergencia, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre pasado.

Según expresó, existe una preocupación en el Gobierno y el sector privado –principalmente las pequeñas y medianas empresas- debido a que se están disparando los casos por la variante ómicron y en el Código Laboral paraguayo no se contempla la compensación económica por aislamiento preventivo.

Lea más: Salud urge extensión de la ley de emergencia

Bacigalupo también indicó que sin la normativa no se podrá seguir acreditando compensaciones económicas por suspensión laboral de trabajadores. “Hoy ya no hay forma de cubrir la suspensión de contratos de trabajo, el aislamiento -que es una figura que no está prevista en el Código Laboral- y tampoco la vulnerabilidad. Hoy estamos rogando al Congreso que prolongue la ley de emergencia porque con este disparo de contagios se están disparando los aislamientos”, sostuvo.

La Comisión Permanente del Congreso convocó para mañana a la Cámara de Senadores y para el próximo martes a la Cámara Baja para tratar la extensión de la ley de emergencia.

Lea más: Ante temor de abrir la canilla en año electoral, ley de emergencia se estanca y se convoca a Salud

“Extremar” medidas sanitarias

Por otro lado, la ministra de Trabajo instó a los empleadores a “extremar” las medidas sanitarias a fin de evitar un contagio masivo, con la aplicación del teletrabajo o el sistema de cuadrillas.

En ese sentido, también destacó el “rol” importante que cumple la vacunación antiCOVID en cuanto a la reducción de casos.

Anunció que realizarán nuevamente las fiscalizaciones referentes al cumplimiento de las medidas sanitarias en los espacios laborales que seguirán operando. “Vamos a realizar nuevamente los controles. En el año 2021 mermamos la fiscalización y ahora nos vamos a abocar al cumplimiento del distanciamiento, ventilación, uso de tapabocas”, declaró.

Lea más: Evalúan nuevos protocolos y recomendarán trabajo en cuadrillas

Mejores cifras

Abdo Benítez, por su parte, habló tras el encuentro con autoridades del Ministerio de Trabajo y destacó las políticas públicas llevadas a cabo por esta institución durante la pandemia.

Así también, precisó que las cifras son alentadoras en cuanto a la recuperación de empleos. “Mujeres de centros urbanos fueron afectadas en sus trabajos. Recuperaron trabajo 150.000 y, de esos que recuperaron trabajo, 113.000 son mujeres. Queremos que Paraguay siga disminuyendo su tasa de desocupación”, sostuvo.

Lea más: Bajan el desempleo y la subocupación, según encuesta del INE

No obstante, resaltó que se debe seguir trabajando en la capacitación del capital humano, atendiendo a que –indicó- en Paraguay existe un importante potencial laboral.