Covid: Salud Pública recomienda volver al trabajo en cuadrilla

El viceministro de Salud, doctor Hernán Martínez, confirmó que la institución sanitaria dará hoy a conocer algunos cambios respecto a la cuarentena que deben cumplir las personas infectadas con covid. Habría variaciones en el periodo de aislamiento para los vacunados. Además, Salud Pública pediría al Ejecutivo que disponga nuevamente el trabajo en cuadrillas para evitar el aumento de los contagios por covid-19.

“Estamos evaluando, realizando un pedido oficial (al Ejecutivo) para pedir nuevamente el trabajo en cuadrilla”, comentó ayer a ABC Cardinal la doctora Leticia Pintos, directora de Redes y Servicios de Salud Pública.

Aunque no precisó desde cuándo estaría en vigencia la medida, Pintos aseguró que este tipo de medidas básicas son las que protegerán a la ciudadanía del virus.

Aparentemente, también el aforo permitido para los eventos tendrá cambios en poco tiempo. Pese que no brindó más detalles, Pintos mencionó que se están estudiando cambios en el protocolo.

“Seguimos con el protocolo actual de aforo del 100%; 80% vacunados y 20% con test negativo, pero estamos evaluando cómo vamos a avanzar. Creo que amerita que haya algunos cambios por la cantidad de nuevos contagios”, dijo la doctora.

Lea más: Evalúan nuevos protocolos y recomendarán trabajo en cuadrillas

Variante de covid predominante

La doctora Pintos sostuvo además que existe un importante aumento en el número de infectados por la variante ómicron, por lo que esta semana la mutación sería el linaje predominante en Paraguay.

“Aumentó la gente con ómicron. Creo que esta semana vamos a tener un 80% de gente con esta variante”, dijo.

Resaltó que, por ejemplo, actualmente de una excursión de 35 personas, 20 a 25 vuelven contagiados de covid-19. “En el transporte aéreo también tenemos muchos reportes de positivos, gente que falsea sus documentos”, lamentó Pintos.

Lea también: Salud Pública analiza si aislamiento por covid-19 puede ser de menos días

Aislamiento para vacunados

El nuevo protocolo de aislamiento para los vacunados, que entra en vigencia hoy, será socializado también en la fecha.

El documento, que debía ser difundido ayer, no pudo darse a conocer por “un error en el tipeo”, según dijo a ABC el viceministro de Salud. Pese a la insistencia, Martínez no quiso dar detalles sobre el contenido del documento, afirmando que no quería caer en imprecisiones.