Apelación de Ramón González Daher se resolverá durante la feria judicial

El Tribunal de Apelaciones de feria, integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez Faría y Gustavo Auadre Canela, estudiará el recurso que presentó la defensa de Ramón González Daher contra la decisión del juez Gustavo Amarilla, quien rechazó la reposición planteada por los abogados defensores Bettina Legal y Adán Giubi Pont.

Atendiendo el criterio de anteriores tribunal de feria se esperaba que recién en febrero, a la vuelta de la feria judicial, se analice la apelación subsidiaria de la defensa del procesado por supuesto quebrantamiento de depósito como instigador y extorsión, en calidad de autor.

Sin embargo, los camaristas que integran este tribunal consideran que no solo los recursos planteados por personas procesadas que están privadas de su libertad deben ser estudiados durante la feria judicial, por lo que confirmaron que el planteamiento de la defensa de RGD será analizado y resuelto durante este mes.

En el recurso planteado la defensa cuestiona que la fiscala Natalia Cacavelos se haya basado solo en el relato del denunciante Alberto Antebi Duarte para imputar a Ramón González Daher por el presunto robo de 471 cheques del Juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú.

También argumenta que el Ministerio Público imputó al exdirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol como supuesto instigador del hecho punible de quebrantamiento de depósito; sin embargo, no identificó al autor del supuesto robo de los 471 cheques del Juzgado de Garantías que estuvo a cargo de la etapa preparatoria en la causa que terminó con la condena de Ramón González Daher a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y 5 años de prisión para su hijo Fernando González Karjallo por el hecho punible de lavado de activos.

La defensa señala, además, que la admisión de la imputación le causa agravio al procesado, teniendo en cuenta que existen otros procesos donde también se estarían investigando el supuesto hecho punible de hurto y/o quebrantamiento de depósito, por lo que se trataría de un doble juzgamiento.

Con esta chicana la defensa logró suspender la audiencia de imposición de medidas, que el juez Gustavo Amarilla fijó las 8:30 de hoy, en la que se debía resolver el pedido de prisión preventiva que la fiscala Natalia Cacavelos hizo para el imputado Ramón González Daher.

Los abogados de RGD alegan que está pendiente un incidente de nulidad de la imputación por supuesto quebrantamiento de depósito, como instigador, y extorsión en calidad de autor; y que hasta tanto no se resuelva dicho recurso no se puede convocar para la audiencia de imposición de medidas, ya que la imputación no está firme.