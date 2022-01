Chicana que planteó RGD para trabar audiencia va a Cámara de Apelaciones

El juez interino Gustavo Amarilla rechazó el recurso de reposición y remitió a la Cámara de Apelaciones para que analice la apelación subsidiaria que plantearon los abogados Bettina Legal y Adan Giubi Pont, en contra de la convocatoria para la audiencia de imposición de medidas de Ramón González Daher, en la causa por presuntos delitos de quebrantamiento de depósito y extorsión.

En la reposición planteada la defensa cuestiona que la fiscal Natalia Cacavelos se haya basado solo en el relato del denunciante Alberto Antebi Duarte para imputar a Ramón González Daher por el presunto robo de 471 cheques del Juzgado de Garantías a cargo del juez Humberto Otazú. Al respecto, Amarilla argumenta que la agente del Ministerio Público hace una extensa fundamentación de los medios de convicción con que cuenta para describir el grado de sospecha contra el procesado.

Sobre el cuestionamiento de la defensa respecto a que el Ramón González Daher fue imputado como instigador del hecho punible de quebrantamiento de depósito y que la fiscalía no identificó al autor del delito, el magistrado señala que el grado de participación de un imputado se va construyendo y consolidando en el transcurso de la investigación, por lo que “un instigador bien puede terminar siendo un autor o coautor, y así en forma viceversa”.

La defensa también señala que la admisión de la imputación le causa agravio al Ramón González Daher, teniendo en cuenta que existen otros procesos donde también se estarían investigando el supuesto hecho punible de hurto y/o quebrantamiento de depósito. En este punto Amarilla indica que de lo visualizado en el expediente y lo expuesto en la audiencia de reposición no encuentra fundamento alguno para entender que existe un doble juzgamiento o investigación de un mismo hecho punible.

Ahora el expediente se remite a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal resuelva el recurso planteado por el procesado Ramón González Daher, condenado el pasado 10 de diciembre a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa. En esa causa también fue condenado su hijo Fernando González Karjallo, a 5 años de prisión, por el hecho punible de lavado de dinero.

El Tribunal de feria está integrado por los camaristas Bibiana Benítez, Delio Vera Navarro y Gustavo Ocampos. Sin embargo, el caso se resolvería recién en el mes de febrero, teniendo en cuenta que durante la feria judicial los Tribunales de Apelación sólo estudian recursos que tienen que ver con medidas cautelares.

Con esta chicana la defensa logró suspender la audiencia de imposición de medidas, que el juez Gustavo Amarilla fijó para mañana, a las 8:30, en la que se debía resolver el pedido de prisión preventiva que la fiscal Natalia Cacavelos hizo para el imputado Ramón González Daher.

La defensa argumenta que está pendiente un incidente de nulidad de la imputación por supuesto quebrantamiento de depósito, como instigador, y extorsión en calidad de autor; y que hasta tanto no se resuelva dicho recurso no se puede convocar para la audiencia de imposición de medidas, ya que la imputación no está firme.