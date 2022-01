Filártiga también pide echar a ministros no colorados y se olvidó de De Vargas y Santi Peña

Filártiga dijo que la expresión de los convencionales cartistas era la expresión de las máximas autoridades del partido. Agregó que el propio estatuto del partido no permite este tipo de alianzas para los cargos principales. Posteriormente también se lanzó contra ministros no colorados en el gabinete de Mario Abdo Benítez pero no dio nombres.

Lea más: Santiago Peña busca borrar su pasado liberal

“Yo creo (que el pronunciamiento) es una respuesta a la política de entregar de una manera, hasta digamos irresponsable, cargos principales del Estado a figuras de la oposición que ni siquiera representan a partidos políticos formalmente organizados”, señaló.

Filártiga hizo alusión al ministro del Interior y extitular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, y a Emilio Fuster, ministro anticontrabando. Ambos abandonaron el Partido Democrático Progresista (PDP), que actualmente tiene dos senadores, y se candidataron para cargos legislativos por el movimiento “Somos Paraguay”, que no consiguió ningún curul. En el caso de Carlos Arregui, ministro de Seprelad, este recién dejó el PDP tras ser convocado por Mario Abdo Benítez a su gabinete en el 2018.

Sin embargo, el gobierno de Horacio Cartes tuvo al menos dos ministros liberales en su gabinete: Francisco De Vargas (Interior) y Santiago Peña (Hacienda).

“Yo acompaño la inquietud de los convencionales en el sentido de que tenemos que hacer valer nuestra condición de partido mayoritario. Por más que a muchos no les guste que se diga partido hegemónico. Somos un partido hegemónico por nuestro caudal electoral, por los resultados electorales y tenemos la suficiente solvencia para que una vez ganadas las elecciones, sean los valores del partido (políticos y referentes) los que principalmente ocupen las gestiones de responsabilidad (cargos) dentro del Estado”, aseveró.

Filártiga hizo estas declaraciones durante una feria de empleos de la ANR en un centro comercial de la ciudad de Mariano Roque Alonso.