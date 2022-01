MAG descarta condonación o congelamiento de deudas de productores

La sequía afecta fuertemente la producción a nivel país en cuanto a la cosecha de diferentes rubros. Esta situación moviliza a los afectados de distintos estratos, sean pequeños o grandes productores.

En relación a eso, el titular del MAG, Santiago Bertoni, conversó este jueves con ABC Cardinal y negó que se dé curso a la petición de algunos dirigentes de grupos de agricultores que son conocidos por liderar marchas y cierres de calles en Asunción, pero que en realidad no trabajan en el campo.

Días atrás se habló de que el Estado plantearía la refinanciación de las deudas, algo potable. “A todos los niveles con productores bancarizados se han tomado medidas. Para los que tienen deudas se tomaron otras medidas más amigables”, informó Bertoni.

Sin embargo, el ministro dijo que la condonación o el congelamiento de las deudas “son medidas que aparentemente resuelven el problema, pero a largo plazo dejan sin crédito al sector. La agricultura tiene US$ 2.200 millones de crédito y tiene una deuda del 2,2%, lo que significa que es un sector que paga sus compromisos”, enfatizó.

Una situación compleja

Bertoni señaló que la situación actual en el campo es compleja. “Como Ministerio de Agricultura, queremos que los productores tengan las condiciones para seguir trabajando”, deseó.

El ministro dijo que la cosecha de soja por hectárea es más baja que años anteriores. “Está variable, en torno a los 1.300 kilos. Hay otros que sacan menos de 1.000 y otros afortunados que están sacando un poco más. El promedio es 2.840 kilos, pero en esta zafra vamos a estar muy por debajo de esa cifra. Los que tienen más tecnología que tienen producción de más de 3.200 kilos”, precisó.

En cuanto a las ayudas, explicó que se están concediendo recursos en algunos distritos, pero que también se están esperando las condiciones climáticas o de suelo que permitirán el correcto uso de los recursos. “Estamos trabajando con las asociaciones, viendo sus necesidades”, indicó.

Ayudar de fondo y no con parches

Bertoni aseguró que con el tiempo el MAG se convirtió en un ministerio de asistencia social y no uno que haga énfasis en la producción. En ese sentido, contó que su administración busca reencauzar el rumbo con “cambios estructurales”.

“Tenemos el seguimiento del dinero público (de lo que se concede a los grupos campesinos), (eso) tiene poco impacto en el campo porque son situaciones coyunturales. No es la salida, hay que darle las condiciones al productor para que siga trabajando con cambios estructurales y no con soluciones coyunturales para que el año que viene tengan el mismo problema (…) El rubro 800 desvirtuó al MAG convirtiéndolo en un ministerio social y no de producción. Es la preocupación de mi administración dar apoyo con soluciones estructurales”, dijo al respecto.

Finalmente, sobre un pedido de declaración de emergencia para el campo frente a esta situación, opinó que eso no es recomendable. “Se aprovechan de estas declaraciones para desaprovechar recursos”, afirmó, al tiempo de asegurar que su espíritu es el de buscar soluciones con productores que verdaderamente trabajan en el campo sin “medidas distorsivas que aportan poco al sector productivo”.