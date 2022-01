Ramón González Daher se presentó ante la Fiscalía de Luque

La fiscala Ledesma imputó a Ramón González Daher por declaración falsa y ordenó su detención por considerar que existe peligro de fuga, teniendo en cuenta la condena de 15 años de pena privativa de libertad que pesa en su contra.

Ramón González Daher llegó acompañado de su abogado Mario Elizeche a las 09:40 a la sede del Ministerio Público en Luque para darse por detenido. En su paso por el edificio, su defensor dijo que ahora va a solicitar la carpeta fiscal para poder interiorizarse de la causa.

El profesional adelantó que Ramón González Daher no va a declarar, pues es un derecho constitucional abstenerse. El condenado y nuevamente imputado quiso pasar por alto el procedimiento en caso de orden de detención, pero la agente fiscal no lo recibió.

Tras el fiasco, personal policial que está de guardia en la sede fiscal lo retuvo hasta que llegue una patrullera de la Comisaría Tercera para que lo traslade hasta allí y se levante un acta de detención. En el sitio debe permanecer hasta que se presente ante un juez.

Fiscala no le recibió

Al respecto, la fiscala Ledesma dijo que no lo va a recibir porque no es policía, que no hará ninguna excepción para nadie y que la ley se debe cumplir.

“Cuando a una persona se le detiene hay que hacer un acta de procedimiento y se le debe leer sus derechos. Él debe ir a la Comisaria Tercera para que se dé por detenido. Para mí no hay excepciones, él debe hacer todo lo que dice la ley como cualquier otro ciudadano. Su abogado debe pedir copia de la imputación para tener el derecho a la defensa. Mientras tanto, debe aguardar en la comisaría y luego tiene 24 horas para que se presente ante el juez”, puntualizó la fiscala Ledesma.