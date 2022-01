Abogado descarta que González Daher pretenda fugarse, pero desconoce cuándo se presentaría ante Fiscalía

El Ministerio Público realizó un allanamiento esta madrugada en la vivienda de Ramón González Daher, ubicada en Luque, en prosecución de una orden de captura que pesa en contra del ex dirigente deportivo. Sin embargo, la detención no pudo concretarse debido a que RGD no se encontraba en el sitio.

En la vivienda se hallaban el hijo del ex dirigente luqueño, Fernando González Karjallo, y su madre. Estos aseguraron que González Daher se encontraba en compañía de su abogada y que se presentaría esta mañana ante la Fiscalía, a las 10:00 aproximadamente.

Lea más: Fiscala de Luque imputó a Ramón González Daher y ordenó su detención

El abogado Mario Elizeche, uno de los defensores legales de RGD, indicó a ABC Cardinal que su cliente comparecerá ante el Ministerio Público a sugerencia de su representante jurídico. No obstante, no supo precisar cuándo estaría presentándose.

Del mismo modo, Elizeche indicó que se presentará ante la unidad fiscal que lleva adelante la causa para conocer los detalles del proceso, antes de la comparecencia de González Daher. “No sé si se va a presentar hoy, pero se va a presentar; esa es mi sugerencia y estoy en contacto con él. Previamente, voy a constituirme en la unidad fiscal para conocer el contenido de la denuncia y la imputación”, sostuvo.

¿Una chicana?

Fue consultado si RGD estaría pretendiendo fugarse, atendiendo a que recién comparecería una vez que su representación legal se constituya ante el Ministerio Público. El abogado descartó que dicha acción represente una forma de dilatar el proceso penal.

“Estamos obligados a constituirnos, invocar la representación aunque sea de hecho. Eso no es ninguna chicana ni tampoco dilatar nada”, mencionó.

Lea más: Para el fiscal, hay peligro de fuga del condenado Ramón González Daher

Aclaró que la intención de su cliente no es litigar desde la clandestinidad. “Me voy a constituir para que se me informe, no para litigar. Solo para tomar conocimiento de la fuente directa”, declaró.

No obstante, Elizeche señaló que una vez que cuenten con el expediente fiscal, González Daher decidirá si comparece ante el Ministerio Público o se mantiene en la clandestinidad. “Si no se presenta por la sugerencia que le da el profesional, también es una decisión subjetiva de él. Mi sugerencia es que se presente. ¿Cuándo? Él tiene que tomar la decisión”, remarcó.