Francés no vacunado es rechazado en Paraguay y volverá a su país

Un francés, de 50 años, que viajó de vacaciones a Paraguay, fue retenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi debido a que no presentó su certificado de vacunación contra el coronavirus.

El viajero no podrá ingresar al país porque desde el pasado 12 de enero rige un nuevo protocolo sanitario en el que se establece como exigencia para entrar al país la vacunación anticovid.

Al no poder quedarse en territorio nacional, el hombre será “rechazado” por las autoridades migratorias y deberá volver a su país.

Al respecto, la titular de la Dirección de Migraciones, Ángeles Arriola, comentó que la retención del ciudadano francés se dio en cumplimiento al protocolo sanitario.

Indicó que es llamativo que en Madrid, ciudad donde hizo escala su vuelo antes de viajar a Paraguay, no le hayan informado sobre los requisitos para el ingreso a nuestro país y que lo dejasen subir al avión.

Comentó también que es responsabilidad de la aerolínea informar a sus pasajeros sobre las disposiciones y requisitos que tienen los países de destino y que deberá ser la firma la que cubra los gastos del retorno del hombre.

“El protocolo está establecido y vigente. La aerolínea no le tuvo que haber dejado subir al avión. Ellos son los responsables de explicarles a sus pasajeros lo que se pide para el ingreso a un país”, refirió.

De igual manera, recordó que existen excepciones para algunos viajeros no vacunados a quienes se les permite el ingreso, pero como este ciudadano vino de vacaciones, sin documentos que acrediten que ya tuvo la enfermedad o que por razones médicas no puede aplicarse la vacuna, las excepciones son inaplicables.

El protocolo vigente

Cabe recordar que conforme al protocolo vigente, actualmente para el ingreso a Paraguay los extranjeros no residentes requieren:

Ficha de declaración de salud del viajero (desde los 12 años de edad), completada de forma electrónica a través de la web del Ministerio de Salud dentro de las 24 horas previas al ingreso.

Certificado de vacunación contra la covid-19 (desde los 18 años de edad).

Test de SARS-CoV-2 antes del ingreso al país (desde los 12 años de edad) con resultado negativo realizado dentro de las 48 horas previas al ingreso o Test de Antígeno con resultado negativo realizado dentro de las 24 horas previas al ingreso, salvo para las personas que ingresen a Paraguay por vía aérea o terrestre desde países del Mercosur –Argentina, Brasil o Uruguay– u otros países limítrofes.

Test RT-PCR posterior al ingreso al país (desde los 12 años de edad), realizado en el día 5 a contabilizar desde el día de toma de muestra de la prueba presentada al ingreso al país.

Salud resalta en el protocolo que los extranjeros no residentes que no hayan completado su esquema de vacunación no podrán ingresar al país, salvo las excepciones de: personas que ya tuvieron la enfermedad y que acrediten esto; viajeros con condiciones médicas documentadas que contraindiquen la vacuna y aquellos que vienen al país por razones humanitarias.

Igualmente, el protocolo menciona que las compañías aéreas y las empresas de transporte terrestre, al momento de check in o del embarque deberá exigir a los viajeros el código QR de la ficha de Declaración Jurada de Salud del Viajero y las demás exigencias sanitarias mencionadas en el documento, el incumplimiento es motivo de negación de embarque.