Bonos para inversiones y para “bicicletear” la deuda

La cartera con los bancos contratados decidirán el día de la colocación, que por ahora se desconoce porque en este tipo de operaciones existe una cláusula de confidencialidad y esto hace que el tema se maneje con mucho hermetismo.

En principio, el monto a ser subastado ronda los US$ 500 millones en total, de acuerdo con los datos preliminares manejados extraoficialmente.

La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) autoriza a colocar hasta US$ 350 millones, pero la cartera económica apunta a dejar unos US$ 100 millones para subastar en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) en forma mensual, como lo viene haciendo en los últimos años para potenciar el mercado local.

Lea más: Hacienda aún dispone de fondos de bonos soberanos

En tanto, mediante la Ley N° 6638/20 de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas, se emitirían unos US$ 250 millones para el canje de la deuda en bonos que vencen el próximo año. Sin embargo, no se descarta que el monto sea mayor si existen más inversionistas interesados en realizar la operación de canje por bonos a mayor plazo.

El año pasado se canjeó por US$ 329,5 millones y quedó un remanente de US$ 450,5 millones de los bonos emitidos en 2013 y su reapertura en 2015 (US$ 780 millones).

Estos títulos de deuda fueron colocados durante el gobierno de Federico Franco (PLRA) y luego la reapertura realizada durante el gobierno de Horacio Cartes (ANR).

Lea más: La deuda pública llegará a US$ 13.981 millones

En la administración de éste último empezó a acelerarse el ritmo de endeudamiento del país, lo que generó críticas de los economistas locales que pidieron poner un freno esta situación. Sin embargo, tal cosa no sucedió, sino que aumentó con el gobierno actual de Mario Abdo Benítez (ANR).

Los últimos datos que dio a conocer Hacienda, indican que al mes de noviembre la colocación de bonos soberanos entre 2013 y 2021 suma poco más de US$ 5.856 millones y que la deuda pública ascendería al cierre del año pasado a US$ 13.981 millones, que representa 34,9% del PIB.