PGN da G. 51.764 millones a entidades y ONG en 2022

De acuerdo con los datos de Hacienda, los mayores montos están destinados a los cuerpos de bomberos, que este año suman tres: Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay G. 7.692 millones, Junta Nacional de Bomberos Voluntarios del Paraguay G. 6.089 millones y Asociaciones de Instituciones de Bomberos Voluntarios del Paraguay G. 2.243 millones.

Además, la Fundación Cardiológica Científica del Paraguay (Fundacor), G. 4.462 millones, la Fundación Centro San Rafael de Ayuda a la Vida-Parroquia San Rafael, G. 2.500 millones y la Fundación Corazoncitos, G. 2.120 millones. (Ver la lista completa más abajo).

En el listado de mayores recursos figuran también la Fundación de Ayuda a Niños/as con Cáncer y Leucemia (Asoleu), G. 1.149 millones y la Asociación Pequeño Cottolengo Don Orione, G. 1.064 millones, según los datos oficiales.

Los montos menores están asignados a Fundación Betesda, G. 35,7 millones, Fundación Mitã'i Vy’aha-Villarrica, G. 43,9 millones y la Asociación de Padres y Amigos de Personas Excepcionales Colmenenses (Apapecol), G. 47,9 millones.

El monto a ser destinado a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el transcurso del año representa un aumento del 14% con relación a lo asignado el año pasado, de G. 45.403 millones (US$ 6,5 millones) para 127 entidades privadas. Son G. 6.361 millones (US$ 921.894) más entre uno y otro año, aunque generalmente el Ministerio de Hacienda, en el momento de establecer el plan financiero, reduce el monto al nivel de los ingresos que puede recaudar.

Comparando con el monto de G. 50.464 millones (US$ 7,3 millones) solicitado inicialmente por el Ejecutivo en el proyecto de presupuesto 2022, lo aprobado finalmente por el Congreso implica un incremento del 2,5%, unos G. 1.300 millones más (US$ 188.405).

El Ministerio de Hacienda actualmente está abocado a la elaboración del proyecto de decreto que reglamentará la ley de presupuesto 2022 y se cree que estaría listo para 21 del presente mes, para luego establecer el plan financiero y, finalmente, el plan de caja para la ejecución de los gastos.

Reorganización

En junio último, el Congreso sancionó la ley que regula la organización de las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay, estableciendo cambios a los porcentajes de financiación por parte del Estado así como también en el Consejo Directivo.

El 48% de los aportes proveídos por el Estado es para el Cuerpo de Bomberos del Paraguay, el 38% para la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay y un 14% para la Asociación de Instituciones de Bomberos Voluntarios del Paraguay. También se incluyó la disposición de que los bomberos deberán ser atendidos de manera gratuita en los hospitales públicos y privados.

Transferencias a entidades “sin fines de lucro”

Total: G. 51.764.969.000

Nombre y Monto en G.

1 Aldeas Infantiles SOS Paraguay 223.918.276

2 Asociación de Padres Centro Educativo y de Rehabilitación “Amor y Esperanza” 680.000.000

3 Asociación de Padres de Niños Hemofílicos 340.140.993

4 Asociación de Padres Nuestros Niños de la Unidad de Hemato-Oncología 465.694.519

5 Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados del Alto Paraná (APADIAP) 86.244.231

6 Asociación de Amigos y Personas Discapacitados Nueva Esperanza Caraguatay 160.000.000

7 Asociación de ayuda al Hogar de Ancianos Santa María - Encarnación 138.144.762

8 Asociación de Padres y Amigos de Minusválidos del Alto Paraná -(APAMAP) 229.984.618

9 Asociación de Padres y Amigos de Niños y Niñas con Capacidad Diferente (APANI) 120.000.000

10 Asociación de Padres y Amigos de Niños, Jóvenes y Adultos Especiales (INTEGRAME) 100.000.000

11 Asociación de padres y amigos de personas con discapacidad APADEM TELETÓN 525.000.000

12 Asociación de Padres y Amigos de Personas Excepcionales Colmenenses (APAPECOL) 47.913.462

13 Asociación de Padres y Amigos de Personas Excepcionales de Misiones (APAPEMI) 340.000.000

14 Asociación de Padres y Amigos del Excepcional Hernandariense (APAEH) 100.000.000

15 Asociación de Personas con Discapacidad del Paraguay ADIPAR 190.000.000

16 Asociación de Rehabilitación del Impedido Físico (ARIFA) 421.580.064

17 Asociación de Sordos de Cnel. Oviedo 75.000.000

18 Asociación Filarmónica Ovetense 49.991.328

19 Asociación Hijas de la Caridad - Hogar Medalla Milagrosa. 50.674.812

20 Asociación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul- Guardería y Jardín N° 282 “Los Pequeñitos de Jesús” 156.726.223

21 Asociación Hijas de la Caridad Hogar Juan Pablo II 261.210.371

22 Asociación Hijas de la Caridad San Vicente de Paul ,- Atención Indígena 52.242.075

23 Asociación Paraguaya de Esclerodermia y Enfermedades autoinmunes 84.211.147

24 Asociación Pequeño Cottolengo Don Orione 1.064.641.635

25 Asociación Santa Lucia - Discapacidad Visual 197.155.858

26 Asociación Seguridad en las Rutas.- SER 120.000.000

27 Asociación Síndrome Down del Paraguay (ASIDOWN) 236.587.030

28 Centro de Apoyo a Personas con Discapacidad (CAPEDI) 98.577.929

29 Centro de Ayuda al Discapacitado Encarnación (CENADE) 266.160.408

30 Centro de Desarrollo Integral para Niños y Adolescentes (ASOCEDINANE) 327.278.724

31 Centro Ovetense de Ayuda al Niño Impedido Físico (COANIF) 340.093.855

32 Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos 116.437.503

33 Comité de Ayuda a los Enfermos del Mal de Hansen 313.452.445

34 Fundación de Ayuda a Niños/as con Cáncer y Leucemia (ASOLEU) 1.149.325.632

35 Fundación para la Prevención y Tratamiento de la Fiebre Reumática (FUNDEFIR) 772.346.825

36 Fundación Aida 108.335.673

37 Fundación Amigos de la Cultura.- Escuela de Música Herminio Giménez de Itá 340.000.000

38 Fundación Arco Iris 62.511.966

39 Fundación Betesda 35.721.124

40 Fundación Cardiológica Científica del Paraguay (Fundacor) 4.462.909.727

41 Fundación Centro San Rafael de Ayuda a la Vida- Parroquia San Rafael 2.500.000.000

42 Fundación Clínica Médica Blas Garay 450.000.000

43 Fundación Cooperadora de la nutrición Infantil- Conin Paraguay 178.605.618

44 Fundación Corazoncitos 2.120.530.182

45 Fundación de Ayudo al Hemofílico (FUNDAHEMO) 602.793.962

46 Fundación Divino Renacer 483.306.804

47 Fundación Dr. Carlos Santiviago Casa Cuna 494.640.000

48 Fundación Equinoterapia 250.000.000

49 Fundación Guardería Ñande Rogami 212.094.172

50 Fundación Lidia Barreto.- (Hogar Albino Luís) 500.000.000

51 Fundación Mitã’i Vy’aha- Villarrica 43.912.060

52 Fundación Pa’i Puku 500.000.000

53 Fundación para Enfermos con Esclerosis Múltiple FEEM 170.000.000

54 Fundación Paraguaya de Derechos Humanos (FUPADEH) 100.000.000

55 Fundación Por el Arte, la Cultura y el Deporte 100.000.000

56 Fundación Primer Paso 386.000.000

57 Fundación Renací 379.174.856

58 Fundación RVD Rafael Torres Ortega 50.000.000

59 Fundación Sagrada Familia 74.986.992

60 Fundación Sagrado Corazón Hogar de Niñas- Encarnación 72.558.533

61 Fundación San Joaquín y Santa Ana 216.671.347

62 Fundación Solidaridad - CERENIF 380.000.000

63 Fundación Tierra Nuestra - Sonidos de la Tierra 232.800.000

64 Fundación Visión 370.000.000

65 Hogar de Ancianas OASIS (Congregación Hijas de Santa María de la Providencia) 227.504.914

66 Hogar de Ancianos de Carapeguá Asociación de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul 325.007.020

67 Hogar de Ancianos La Piedad (Obra Don Guanella) 227.504.914

68 Hogar de Ancianos Sta. Lucía - Villarrica 162.503.510

69 Hogar Santa Luisa de Marillac - Hijas de la Caridad San Vicente de Paul 216.671.347

70 Instituto Psicopedagógico Dr. Agustín Carrizosa - DENIDE 920.853.223

71 Obra Salesiana Hogar Don Bosco Róga 161.463.984

72 Olimpiadas Especiales 300.000.000

73 Organización por el Arte y la Cultura “Ha Che Valle”- Misiones 214.961.545

74 Padres Unidos en el Amor y la Fe (PUAFE) 60.667.977

75 Sociedad Protectora de Animales y Plantas 200.000.000

76 Fundación Paraguaya de Celiacos - FUPACEL 216.671.347

77 Fundación Piche Róga 107.163.371

78 Fundación DEQUENI 108.335.673

79 Fundación AMORMAR 100.000.000

80 Fundación Arranco 130.000.000

81 Asoc. Hogar de Ancianos - San Vicente de Paul - San Ignacio Guazú 270.045.504

82 Fupadi - Fundación Paraguaya de Diabetes 379.174.856

83 Fundación Centro Especializado de Cardiología Infantil - CECI 242.671.908

84 Guaraní Ñe’e Rerekuapave - Academia Lengua Guaraní 105.000.000

85 Fundación Lazos del Sur 200.000.000

86 Asociación UNEPY - Fortalecer la Unión de Centros de Estudios del Paraguay 60.000.000

87 Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay 7.692.128.640

88 Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay 6.089.601.840

89 Asociaciones de Instituciones de Bomberos Voluntarios del Paraguay 2.243.537.520

90 Fundación - Las Tías 75.000.000

91 Asociación Coral San Javier de Apoyo al C.O.R.U.C.I 100.000.000

92 Fundación Ebenezer 200.000.000

93 Asoc. De Enfermos Autoinmune de Piribebuy - ASOENAUPI 250.000.000

94 Fundación Nuevo Amanecer 100.000.000

95 Asociación Olfateando Huellas Paraguay 150.000.000

96 Organización Su Refugio Paraguay 120.000.000

97 Asociación Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Rosario 89.567.310

98 Asociación de Artesanos y Artesanas La Esperanza 90.000.000

99 Asociación Civil de Coros de Ciegos del Paraguay 179.134.620

100 Fundación Tape Aviru Paraguay - Investigación y Educación 180.000.000

101 Fundación San Peregrino 170.000.000

102 Fundación Investigare 100.000.000

103 Fundación Anguirú 200.000.000

104 Asociación Religiosa Hermanos de Jesús de Kkottongnae en Paraguay 155.000.000

105 Andaresur - Espacio de Investigación e Intercambios en Niñez 140.000.000

106 Asociación Personas con Discapacidad, Familiares y amigos de Saraki 280.000.000

107 Fundación Guadalupe 50.000.000

108 Asociación de Padres de Niños Hiperactivos y con Trastornos de Aprendizaje 50.000.000

109 Centro de Rehabilitación para Personas con Capacidad Diferente - Marcando Pasos 250.000.000

110 Fundación Ikatu Jaikoporãve; Podemos Vivir mejor 100.000.000

111 Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad de la Ciudad de Fran (CAIPD) 200.000.000

112 Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Mental Juntos por Amor 250.000.000

113 Unión Nacional de Personas con Discapacidad Visual 200.000.000

114 Vida Nueva Paraguay - Organización No Gubernamental (ONG) 85.796.205

115 Fundación Unidos por Cristo 90.000.000

116 Ateneo Paraguayo 90.000.000

117 Fundación Virgen de los pobres 90.000.000

118 Fundación Esmeralda Solidaria 90.000.000

119 Centro de Promoción Técnica Ambiental - CPTA 100.000.000

120 Fundación Centro Juvenil Misionero OEST 100.000.000

121 Asociación Vy’a renda 100.000.000

122 Asociación Nativos del Paraguay 100.000.000

123 Fundación Frontera Seca 200.000.000

124 Asociación de la Pastoral de la Sobriedad del Redentor 300.000.000