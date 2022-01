MOPC realizará varias licitaciones para usar plata del fallido metrobús

El MOPC, cuyo titular es Arnoldo Wiens, informó que actualmente, el Ministerio de Hacienda se encuentra estudiando el pedido de reasignación de recursos para la puesta en operación y funcionamiento de las oficinas del Gobierno que se construyen en el Puerto de Asunción, en dónde la institución pretende gastar US$ 34 millones del saldo del préstamo del fallido metrobús.

La cartera de Estado resaltó que son ítems necesarios para la puesta en funcionamiento de las oficinas (que ya tiene un avance del 94%) y que no se han podido incluir en el llamado original, así como otras obras complementarias que se necesitan en el Puerto capitalino. En marzo remitirán un proyecto de ley al Congreso para que se pueda utilizar el millonario saldo de la fracasada obra.

Obras Públicas informó que se pretenden utilizar US$ 1.100.000 para el acceso por rampa sobre la avenida Stella Maris. Además, quiere usar US$ 16.000.000 para la provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de control inteligente de sistemas de tecnología de la información y comunicación (TIC).

La lista sigue con el equipamiento de los cinco edificios, que contempla adquisiciones e instalación de mobiliarios básicos, donde se requieren otros US$ 4.950.000.

Por otro lado, el MOPC pretende seguir utilizando el remanente del préstamo del metrobús en la reparación del muelle del Puerto, pues, según la institución, a partir de los hallazgos realizados en relación al estado actual de la estructura, como consecuencia de la bajante histórica del río Paraguay, se considera prioritario realizarlo en el corto plazo.

Para esto se debe contemplar el estudio, diseño de intervención para la reparación estructural del muelle en el Puerto de Asunción, que requerirá una suma estimada de US$ 2.250.000 para diseño, construcción y fiscalización de dichas obras.

Otros US$ 4.800.000 pretende gastar el MOPC para la adecuación de los accesos viales en el entorno de los edificios y calles internas del Puerto y otros US$ 5.000.000 del saldo de contrato vigente de las oficinas de Gobierno, no se especifica en qué se usarán.

De acuerdo con los datos de Obras Públicas, algunos de estos rubros y trabajos debían ser financiados con fondos locales, pero debido a la pandemia del covid-19, estos fondos fueron derivados al sistema de salud ante la situación de emergencia sanitaria.

La cartera señaló que si bien, el monto a ser reasignado totaliza aproximadamente US$ 34.100.000, se trata de precios referenciales que podrían disminuir (o aumentar) de acuerdo a las ofertas que se reciban una vez que se realicen los llamados a licitación.

Detalles del empréstito

Recordemos que el préstamo que se aprobó en el 2013 para desarrollar el “Programa de reconversión del centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas del Gobierno” fue de US$ 144 millones. De ese total, 125 millones corresponde a financiamiento del BID, US$ 19 millones de la OFID (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y, además, se previó US$ 16 millones como contrapartida local.

De este empréstito, solo US$ 22,1 millones debían destinarse para la “reconversión urbana”, de los cuales solo US$ 13,6 millones correspondía a las oficinas de Gobierno. El resto del dinero, US$ 121,9 millones, debía utilizarse para el metrobús propiamente y la administración del programa, además de otros imprevistos.

Sin embargo, la administración del ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, ya violó esta ley que aprobó el préstamo, porque amplió sideralmente la contrapartida local para poder ejecutar la construcción de las oficinas de Gobierno, que terminarán costando US$ 85,1 millones. Solo el 15% de esta obra financia el BID, pero el contrato se rige con sus reglas, evadiendo la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Actualmente, la administración de Arnoldo Wiens pretende usar los recursos que fueron aprobados para el fracasado metrobús en otras obras del Puerto. De los fondos previstos, ya se utilizaron al menos US$ 50 millones, por lo que al menos US$ 70 millones no se llegaron a usar. De este monto, unos US$ 34 millones es lo que quieren seguir invirtiendo del préstamo de la fracasada obra.