Presentarán denuncia penal contra juez “estresado” que benefició a González Daher

Esta mañana, el abogado Horacio Fialayre, representante legal de Salvador Aquino, presentó una querella adhesiva ante el Juzgado de Primera Instancia de Luque en el marco de la causa que enfrenta Ramón González Daher por denuncia falsa, que fue promovida por su cliente, quien sería víctima del esquema de aprietes del ex dirigente luqueño.

El representante legal del denunciante anunció que mañana, miércoles, presentarán una denuncia penal por prevaricato contra el juez en lo civil Enrique Sanabria, quien -en el marco de la causa- benefició al político luqueño con la libertad ambulatoria tras una maniobra apresurada para evitar que RGD sea recluido en una penitenciaría.

“Consideramos que ha incurrido (...) Ha obviado de derechos; es decir, ha actuado contraderecho”, sostuvo.

Jueza también será denunciada

También anunció que presentará una nueva denuncia penal por prevaricato contra la jueza penal de Garantías N° 1 de la ciudad de Luque, Jennifer Insfrán Morán, atendiendo a que –según refirió- designó de forma irregular al magistrado Sanabria al frente del caso.

“Ella tenía la orden de la Corte de que en feria solamente pueden interinar los jueces penales de la Adolescencia, justamente por la materia penal. Hizo caso omiso a eso y por un día, y lo nombra ella misma a Sanabria. La jefa de la circunscripción hizo también caso omiso; todo eso debe ser investigado por una agente fiscal”, declaró.

El abogado, en representación de Epifanio Rojas, otra presunta víctima de RGD, ya había denunciado penalmente a la fiscala Sonia Pereira y por prevaricato y persecución a inocentes a la jueza Insfrán en el marco de otra causa que enfrenta González Daher.

Pide las mismas fiscalas

Fialayre también solicitó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designe eventualmente para investigar las denuncias que presentarán mañana a las agentes del Ministerio Público Alma Zayas y Luz Guerrero, a cuyo cargo ya se encuentra el caso por prevaricato de la fiscala Pereira y la magistrada Insfrán, promovido por Rojas.

Según argumentó, el pedido responde a que ambas denuncias tendrían relación a un esquema liderado por González Daher y al que responden ambos jueces, tanto Sanabria como Insfrán. “A mí me gustaría que también me toquen esas agentes fiscales para que siga la investigación de ese esquema porque no es una cuestión individual, de un solo juez”, expresó.

Con relación a la libertad ambulatoria otorgada al ex dirigente luqueño, indicó que espera que la medida sea revertida, atendiendo a las irregularidades que surgieron. “Para mí es nulo todo lo que firmó Sanabria (...) Creo que se va a revertir. Esta semana podría haber novedades”, manifestó.

El juez Sanabria, quien declaró estar “estresado” por la causa, es reconocido como “prestamista” y registró un aumento patrimonial del 155% en solo 4 años, de acuerdo a sus declaraciones juradas. Tanto este magistrado como Insfrán son considerados muy cercanos a RGD, quien ya fue condenado a 15 años de cárcel por varios delitos económicos.