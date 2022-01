El 90% de las camas para pacientes Covid del Hospital Nacional de Itauguá están ocupadas por no vacunados

Actualmente el Hospital Nacional de Itauguá tiene habilitadas cuatro salas de 16 camas para terapia intensiva, y todas están ocupadas. En el mismo Pabellón de Contingencia para pacientes con Covid, otras 48 camas que están habilitadas las utilizan personas que están internadas a causa del virus, pero que no desarrollaron la enfermedad de forma letal, aunque deben estar bajo supervisión médica.

Lea más: Hospital de Itauguá: no vacunados acaparan camas de terapia

Entre los 96 pacientes con covid, se encuentran varias mujeres en estado de gravidez. Según informó Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, de 11 mujeres que ingresan por casos de covid-19, solo una cuenta con el esquema completo de la vacunación. “El 90% de las personas que ingresan no están vacunadas. Por darte una cifra más concreta, de 11 mujeres que ingresan, 10 no están vacunas. Y no estamos hablando de que no tienen completo el esquema de vacunación, sino que no están vacunadas”, explicó González.

Lea más: Sospechan circulación de variante ómicron en el Guairá

La franja etaria que actualmente acude para ser asistida por el desarrollo de la enfermedad del covid-19 está entre los 20 a 90 años. “Ya no estamos hablando solo de personas adultas, sino de personas más jóvenes, que están en esta situación por la falta de vacunación”, explicó la directora del Hospital Nacional de Itauguá.

Personal del Hospital Nacional en aislamiento por Covid

Un total de 100 funcionarios, entre ellos médicos, enfermeros, y personal en general está bajo aislamiento preventivo por haberse contagiado por el virus del covid-19. La directora del hospital explicó que no precisamente se trata de casos de contagios durante la atención, sino también fuera de la guardia, más en los momentos en que el personal de blanco comparte con familiares. Dijo que a estas alturas ya no pueden medir el modo de contagio debido a que es comunitario.

Todo el Hospital Nacional está saturado

Con relación a las demás atenciones, a las que llaman polivalentes, los servicios también están saturados, incluso la atención para los niños. La médica dijo recibir a diario mucha demanda de pacientes que requieren de atención médica. Cree que podría ser porque los médicos de los demás nosocomios están de vacaciones, y como consecuencia reciben toda la carga. Dijo que, de seguir a ese ritmo, pronto ya no podrán dar abasto.