Hacienda coloca bonos soberanos

“Paraguay está hoy en los mercados internacionales con dos objetivos, obtener recursos nuevos para financiar el #PGN2022, y además administrar vencimientos de los bonos ya emitidos con vencimiento en los años 2023 y 2026″, señala la cartera fiscal a través de su cuenta en Twitter.

El informe no da mayores detalles de la operación que se lleva a cabo en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, pero tras el anuncio ya empezaron las críticas de algunos internautas por el mayor endeudamiento que se genera al país.

La Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) autoriza a colocar hasta US$ 350 millones, pero hacienda apuntaba a dejar unos US$ 100 millones para subastar en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA); mientras que por la Ley N° 6638/20 de administración de pasivo o de “bicicleteo” de deudas, se emitirían unos US$ 250 millones para el canje de la deuda en bonos que vencen el próximo año cuyo remanente asciende a US$ 450,5 millones en bonos emitidos en 2013 y 2015.

La cartera, sin embargo, ahora anunció que también canjearán bonos con vencimientos en 2026, emitidos en el año 2016 por un monto de US$ 600 millones, por lo que se estima que el monto a ser colocado en ambos casos podría superar los US$ 500 millones pretendidos inicialmente.

El resultado de las operaciones se daría a conocer en horas de la tarde y el monto que se sumaría a los US$ 5.856 millones de deuda en bonos soberanos contraídos desde 2013 a 2021.