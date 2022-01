Senador Arévalo tilda a titular de Aduanas de “ladrón” y “recaudador” del presidente Abdo

Arévalo, quien recientemente se pasó al cartismo luego de la denuncia por supuesto tráfico de influencias hecha por Aduanas en su contra. Dicha denuncia sostiene que supuestamente intermedió para la liberación de una carga declarada como contrabando. El senador respondió con otra acusación de que fue Aduanas la que permitió el robo de otro millonario cargamento tildado de contrabando.

Las denuncias cruzadas no tuvieron consecuencias ya que no corrió ni la posible pérdida de investidura de Arévalo, ni Fernández fue sacado del cargo.

El senador cuestionó a su examigo, Mario Abdo Benitez por estar “defendiendo a una institución que está administrada por (Julio) Fernández, que es un delincuente, un ladrón y es una persona que recauda para el presidente de la república”.

Insistió en su versión de los hechos, de que él actuó en base a una denuncia que le hicieron llegar, para que se investigue, y no para liberar la carga. Acusó a Abdo de ser cómplice, por creerle a Fernández antes que a él, y que ese fue el motivo de su alejamiento del oficialismo.

“No salí porque no me dio la candidatura”

“No salí porque no me dio la candidatura la intendencia (de Asunción). No, lo hice antes ya. La postura mía era de señalarle a algunos delincuentes que tenía a su lado, de hechos que se producían con su conocimiento en la instituciones” dijo.

Entonces eso se fue deteriorando, pero lo que yo pensaba es que si yo le decía eso al presidente, él iba a tomar decisiones, y no las tomó... entonces él era parte de esa delincuencia”, agregó.

No solo le pegó a Fernández, sino que también de refilón alcanzó al ministro del Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, especulando que en su institución también se recauda. “Dice que hay obras, claro que hay obras, eso deja también algunos dividendos para algunos, pero lo que no dice es que está dejando una deuda histórica nunca vista, porque es fácil construir con préstamos”, acusó.

Finalmente, dijo que supuestamente no se fue al cartismo por dinero, sino porque supuestamente Horacio Cartes sí es un “hombre de palabra”.

“Él me desenchufó”

“Eso es lo que buscamos muchas veces nosotros los dirigentes del partido, que nuestros líderes tengan palabra, que cumplan sus compromisos”, dijo y agregó que Abdo tiene una característica, “que es traicionar al amigo. Él me pidió para ser candidato y él me desenchufo... entonces yo decía en estos días que no sería raro que le haga la misma cosa a Toro (Hugo) Velázquez”.

A la derecha de Arévalo en la mesa principal se sentó el exsenador Julio César Velázquez, de cuestionada trayectoria y que ahora está reapareciendo en el escenario político. El mismo defendió a Arévalo y cuestionó que supuestamente el oficialismo esté persiguiendo a correligionarios.

“Como gran luchador, una mancha más al tigre no le hace nada. A vos te apatucaron un poco pero te vas a recuperar y le vas a demostrar a propios y extraños que vas a ser otra vez senador”, afirmó Julio Velázquez, minimizando las denuncias contra el senador.

Acusaron al Gobierno de supuestamente perseguir a correligionarios, quitándolos de cargos si es que no apoyan al vicepresidente Hugo Velázquez, aunque tampoco queda claro si se referían a hacer públicas las denuncias contra el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, investigado por presunto lavado de dinero en Panamá.

“Yo le digo a Marito hoy, no es la mejor receta perseguirle a colorados. Nosotros los colorados nos necesitamos todos juntos y vamos a seguir juntos”, dijo y cuestionó que “cómo a los dirigentes de base vamos a perseguirles, si son la columna vertebral del Partido Colorado”.