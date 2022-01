El 66% del nuevo endeudamiento previsto en el PGN será para pagar deudas

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el viceministro de Economía, Iván Haas, realizaron este viernes una conferencia de prensa para dar más detalles sobre la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional.

Los bonos fueron subastados ayer en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, por un monto de US$ 500,6 millones, a un plazo final de 11 años y una tasa de interés de 3,849%.

La operación fue destacada por las autoridades de la cartera fiscal porque, según dijeron, demuestra la confianza que tiene el mercado por los bonos de nuestro país, de que se va a cumplir con el pago de interés y del capital una vez vencido.

El ministro señaló que los bonos son comprados por empresas extranjeras de Estados Unidos, Inglaterra y de otros países, y siempre se genera un interés importante cada vez que Paraguay sale a los mercados, lo que permite obtener la mejor tasa posible dada la coyuntura internacional.

Ley de presupuesto 2022

En la conferencia se consultó a las autoridades cuánto del nuevo endeudamiento va al pago de deudas y explicaron que la Ley N° 6873 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, autoriza a Hacienda a un nuevo endeudamiento por US$ 600 millones, para cubrir deudas y financiar inversiones en infraestructura, entre otros gastos.

Llamosas explicó que de este monto total autorizado, US$ 350 millones se obtendrán vía colocación de bonos del Tesoro y US$ 250 millones a través de préstamo, aunque no lo dijo está previsto que sea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En ese contexto, señaló que el monto a ser destinado al pago de la deuda son US$ 400 millones que vencen este año, lo que implica 66,6% del total de la nueva deuda a ser contraída mediante autorización de la ley del PGN 2022. En tanto, para financiar las inversiones los US$ 200 millones restantes (33,3%), aunque a esto se suman otros fondos provenientes de préstamos plurianuales.

Hacienda ayer colocó US$ 199,6 millones de los bonos autorizados por la ley del PGN, queda un remanente de US$ 150,6 millones a ser subastados en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) en el transcurso del año.

Ley de “bicicleteo” de deudas

Además de los bonos autorizados por la ley de presupuesto, se emitieron US$ 301 millones autorizado por Ley N° 6638/20 de administración de pasivo, lo que permitió “bicicletear” los bonos con vencimiento en 2023 y 2026, de tal modo a reducir la carga y trasladar los pagos finales a año 2033.

Queda un remanente de US$ 238 millones de los bonos que vencen el próximo año que no pudieron ser recomprados, por lo que la idea es hacerse de recursos en el segundo semestre del presente ejercicio y pagar en enero de 2023 en efectivo esta parte de la deuda, adelantó el viceministro Haas.

Explicó que el remanente que quedó obedece a que los inversionistas quieren mantener los títulos de deuda hasta el vencimiento, porque generalmente se trata de empresas de fondos de pensión.

El ministro dijo que una nueva operación de administración de pasivo ya difícilmente se pueda hacer en el transcurso del año, pero dejó abierta la posibilidad en el caso de haya condiciones financieras favorables en el mercado.