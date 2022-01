Bonos por US$ 301 millones para el “bicicleteo” de la deuda

Los bonos colocados ayer en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos, es por un total de US$ 500,6 millones, a 11 años de plazo y una tasa de interés de 3,849%.

El informe de Hacienda revela que la operación incluye US$ 199,6 millones correspondientes a los bonos emitidos por ley de presupuesto 2022 para financiar inversiones y otros gastos; más US$ 301 millones autorizados por ley de administración de pasivos para el “bicicleteo” de las deudas.

Esta última partida de bonos fue canjeada de la siguiente manera: US$ 221 millones para aquellos con vencimiento en 2023 y US$ 80 millones para los que tienen vencimiento en 2026.

Los bonos con vencimiento en 2023 fueron emitidos en 2013 y en 2015, por un monto que asciende a US$ 780 millones, pero el año pasado ya se realizó una primera operación de canje por US$ 329,5 millones, por lo que ahora queda un remanente a pagar de US$ 229,5 millones.

En tanto, los bonos con vencimiento en 2026 fueron emitidos en el año 2016 por valor de US$ 600 millones, lo que ya se busca disminuir debido a que en 2027 vencen otros US$ 500 millones.

Bolsa de Valores de Asunción

Hacienda tiene aún bonos por US$ 150,4 millones que serán colocados en guaraníes en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) cada mes, de acuerdo a un calendario a ser establecido. En principio, se había manejado la idea de dejar para el mercado local US$ 100 millones.

La cartera fiscal en su informe indica que la transacción correspondiente al financiamiento externo para el 2022 presentó una demanda equivalente a 10 veces el monto total requerido y 4 veces más considerando la operación en su conjunto, lo que muestra la reacción positiva del mercado a los bonos de Paraguay.

“Esto permitió ajustar la tasa de interés cerrando la misma en 3,849%, que constituye la segunda tasa más baja en la historia del país, desde su incursión en los mercados internacionales”, destaca.

El informe añade que “las dos tasas más bajas obtenidas hasta ahora fueron obtenidas durante esta administración de Gobierno, y esta última en un contexto de aumento de las tasas de interés en los mercados financieros, impulsado por la normalización de la actividad económica mundial, y en particular de Estados Unidos, y anticipándose a las expectativas de las subidas de tasas a ser realizadas por la Reserva Federal a lo largo del año 2022, en un contexto de presiones inflacionarias”.