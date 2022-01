Dinac anunció multas que hasta hoy no aplicó a contratista del aeropuerto

Ayer, una vez más, el titular de la Dinac, Félix Kanazawa, volvió a decir que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) aplicará multas a la Empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, por los retrasos de las obras del espigón norte del aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, pese a que desde noviembre del año pasado viene anunciando lo mismo, hasta ahora no aplicó ninguna sanción a la empresa.

Es más, la institución a su cargo sigue sin comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones (DNCP) sobre la rescisión del contrato que anunció la semana pasada y no se sabe si finalmente esto se concretará. Fuentes de la institución indicaron que la Dinac estaría recepcionando de forma provisoria las obras, que según la contratista ya culminaron esta semana.

Hasta ahora, Kanazawa no precisó el monto con el que penalizará a EISA por las demoras, pero ayer volvió a manifestar a ABC Cardinal: “De la multa por retrasos no se van a salvar y ya dí directivas muy claras. Y si hay mala praxis de parte de fiscales o funcionarios involucrados, van a entrar en sumario. Yo soy muy celoso de la cosa pública, no voy a dudar”, enfatizó.

Cuando se le consultó cuándo se entregarán las obras de la terminal aérea, Kanazawa indicó: “Dependemos del informe que me pase la asesoría jurídica, que en estos momentos están trabajando en eso, porque tenés que tener también en cuenta que yo como autoridad aeronáutica, no puedo dejar ningún cabo suelto, porque también podemos recibir una contrademanda de esta gente, entonces debo cuidar todas las aristas jurídicas al respecto”, indicó.

Molesto por publicaciones sobre pólizas

El titular de la Dinac también se mostró molesto por las publicaciones de ABC Color sobre el llamativo ocultamiento de la situación de las pólizas de fiel cumplimiento del contrato y del anticipo pagado a EISA, pues hasta ahora no han facilitado los detalles de dichas cauciones a este diario. Ayer Kanazawa señaló que estas garantías están vigentes hasta mayo de este año, pero no precisó los montos, ni tampoco las entidades que están a cargo de dichas garantías, las cuales se deben reclamar en caso de una recisión del contrato.

Ayer una vez más consultamos sobre dichas pólizas a través de la Dirección de Comunicaciones de la Dinac, a cargo de Marcos “Goli” Colombino, atendiendo a que no tenemos retorno de Kanazawa, y este manifestó que prefieren dar noticia e información a través de “periodistas serios y responsables”.

Recordemos que las obras del espigón norte se adjudicaron por G. 16.970 millones a EISA en enero de 2019 (durante la administración de Edgar Melgarejo). En febrero se dio la orden de inicio de los trabajos, que debían concluir en 210 días (7 meses). Es decir, el plazo de ejecución era hasta setiembre de 2019, pero los trabajos no culminaron hasta la fecha y, además, se registra un encarecimiento de G. 3.190 millones (20%) por ítems que se agregaron al contrato original.

Kanazawa asegura que ya desembolsó al menos G. 20.000 millones por esta obra, tanto durante su administración como de Melgarejo, pero el dueño de Eisa, Alberto Palumbo, señaló que recién cobraron un poco más de G. 15.000 millones.

EISA quiere culpar a Dinac

Alberto Palumbo, dueño de la empresa EISA, y su hijo Jorge Palumbo, recorrieron el jueves último con ABC la zona de obras del espigón norte del aeropuerto, ocasión en la que intentaron culpar a la DINAC por los retrasos. La contratista quiere lavarse las manos en este tema y señaló que la Dinac licitó un proyecto que estaba incompleto y con problemas, que primero tuvieron que solucionar antes de iniciar los trabajos. La empresa resalta que las obras ya culminaron y que esperan la recepción de la misma.