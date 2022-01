MOPC sigue sin cerrar contrato del inexistente tramo céntrico del metrobús

Este trayecto se había adjudicado en febrero de 2018 al Consorcio integrado por la paraguaya DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA (Luis Alberto Duarte), por un valor de G. 134.579 millones (US$ 21,7 millones). El grupo fue contratado para encarar las obras en el centro de Asunción (Puerto - Haedo- Herrera- Mercado 4), correspondientes al tramo 1, pero los trabajos nunca avanzaron por a falta de autorización de la Comuna capitalina.

Esto pese a que el ex titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, desembolsó G. 18.205 millones a dicho grupo (US$ 2,94 millones) en concepto de anticipo (13,5% del monto del contrato), de acuerdo con los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En principio, Obras Públicas pretendía que este grupo se encargue de ejecutar el plan del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús), en reemplazo del fracasado proyecto, pero este proyecto del ministro Arnoldo Wiens también fue cancelado, porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no aprobó la prórroga que solicitó el Ministerio de Hacienda para que el MOPC pueda seguir utilizando el préstamo del componente metrobús en un sistema de transporte.

Sin embargo, sí aprobó que US$ 34 millones del saldo del fallido proyecto se utilice para equipar las oficinas de Gobierno y otras obras complementarias en el Puerto de Asunción.

De acuerdo con los datos remitidos por el MOPC, el trámite de término de contrato se encuentra en un proceso de trabajo con el departamento jurídico del MOPC y la Procuraduría y que el mismo se halla “en los tramos finales de tratativas de los potenciales puntos del acuerdo”.

Obra “avanzó” solo en tramo de Mota Engil

Recordemos que la obra del metrobús solo pudo “avanzar” en trayecto adjudicado a Mota Engil (tramos 2 y 3). El MOPC pagó unos US$ 30 millones a la portuguesa, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado. A esta firma extranjera le otorgaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones).