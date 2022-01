Hugo Velázquez espera que la “Fiscalía no esté instrumentada” en el caso “Pipo” Díaz Verón

“Espero estar equivocado, que la fiscalía no se esté prestando a eso. Vamos a ver a partir de ahora, los pasos que van a dar la Fiscalía, espero estar equivocado y que la Fiscalía no esté instrumentada”, expresó el vicepresidente y precandidato presidencial Hugo Velázquez, en contacto con radio 1020 AM. Fue al ser consultado por el pase del del cuestionado gobernador de Caazapá, Pedro “Pipo” Díaz Verón, quién la semana pasada compartía con él y el equipo oficialista y hoy se incorporó al movimiento Honor Colorado, liderado por el expresidente Horacio Cartes.

“Seguirán dándose acomodos, unos que van y otros que se van a ir, inclusive después de la inscripción de candidaturas para la gobernación, diputación, senaduría, todo eso seguirá ocurriendo, porque es natural el reacomodo”, manifestó Velázquez.

Seguidamente, agregó: “Además, increíblemente, es lo que llama la atención, espero estar equivocado, pero cuándo la fiscalía le allanó a él (Díaz Verón), aproximadamente hace 15 días, estaba todo bien, y hoy luego de la visita a la calle España (residencia de Horacio Cartes) , él (Díaz Verón) ya sale con otro discurso, creo que nosotros por decisión del Gobierno, por decisión, del Presidente de la República, no vamos a dar impunidad a nadie”, expresó.

Velázquez aludía a que el Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron el pasado 14 de enero la sede de la Gobernación de Caazapá, a cargo del exvelazquista Díaz Verón. Fue luego de las denuncias sobre el presunto mal uso de alrededor G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) transferidos entre 2020 y 2021 a la institución departamental por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica en el marco de la pandemia del covid-19.

El Ministerio Público está a cargo de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien señalada de tener lazos con el cartismo, que ella niega públicamente.

El hermano de “Pipo”, el extitular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón y su esposa, la abogada María Selva Morínigo, acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.

La acusación presentada el 13 de agosto de 2019, revela que Javier Díaz Verón y su esposa no pueden justificar nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre el 2008 y 2017. El exfiscal fue declarado en su momento fue declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos de América.

Presuntas irregularidades

“Pipo” Díaz Verón es cuestioado por la utilización de los más de G. 12.764 millones (US$ 2.000.000) del fondo covid entregados por el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Caazapá. Y es que a más de los documentos adjuntados a la rendición de cuentas, que evidencian dobles transferencias para las mismas obras, surgen dudas sobre los beneficiarios reales con el dinero público.

El jefe departamental caazapeño, al igual que sus colegas de Central y Canindeyú, los cartistas Hugo Javier González y César “Tigre” Ramírez, respectivamente, entregó la plata pública a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) integradas por comisiones, asociaciones, etc. En el caso de Pipo, un total de siete entidades sin fines de lucro aparecen como las elegidas para administrar los recursos recibidos para la reactivación económica golpeada por la pandemia del covid.