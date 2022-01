Municipalidad de Asunción insiste en que no hubo sobrefacturación en compra de “detergentes de oro”

La Municipalidad de Asunción hizo públicos la tarde de ayer, lunes, los gastos de fondos de emergencia por la pandemia del COVID-19 utilizados durante el 2021, con sus correspondientes ampliaciones presupuestarias.

La publicación se hizo luego del pedido de acceso a la información hecho el 3 de enero pasado por la excandidata a la intendencia de Asunción Johanna Ortega.

Con la publicación de los documentos se pudo conocer que la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) volvió a comprar el “detergente francés” a Bastian Comercial, el pequeño y precario local del Mercado 5. Sin embargo, esta vez a un menor precio.

En el 2020 lo había adquirido por G. 390.000 el litro, mientras que en el 2021, el precio que se indica en las facturas es de G. 202.500.

Detergentes de oro

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción insistió en que los “detergentes de oro” no fueron sobrefacturados.

Sobre la diferencia de precios del detergente entre las adjudicaciones del 2020 y el año pasado, indicó que es una cuestión que pasa por lo ofrecido por el mercado.

“Nunca estuvo sobrefacturado. El precio de referencia de abril del 2019 con la Facultad de Medicina estaba por encima de G. 500.000, nosotros compramos en el 2020 por debajo de G. 380.000 y ahora se compró por G. 280.000. Entonces, hay que desmarcarse ya del tema del detergente, no existe tal sobrefacturación. Se generó todo un discurso en cuanto a un detergente que no tiene mayor información que su uso y la reiteración de la compra es por la relevancia de la función que cumple”, sostuvo.

Además, Mora indicó que seguirán adquiriendo dicho producto cuyo precio es elevado, atendiendo a su efectividad. “Si es que es necesario (seguir comprando), por supuesto que sí”, expresó.

No respondieron una consulta

De los cinco puntos solicitados por Ortega, uno no fue respondido, el que señala: “5- Copia de los contratos de prestación de servicios o contratación de personal que individualice el área a la cual fue asignado, las funciones para las que fue contratado, el monto y el tiempo de duración del contrato”.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, indicó que no se respondió dicha petición realizada por Ortega debido a que no se logró interpretar el pedido. “Una pregunta quedó en el tintero. Las preguntas son muy parecidas y no sabemos a qué se refiere”, sostuvo.

Mora, asimismo, señaló que no se dio a conocer la información relacionada a estas compras antes de la solicitud de Ortega debido a que aún no se dio la fecha tope para la rendición de cuentas, que –precisó- es el 15 de febrero.

Igualmente, indicó que la “política” de esta nueva administración es buscar la transparencia. “Queremos que todos se haga a ojos y acompañamiento de la ciudadanía”, declaró.

Compras por vía de la excepción

Por otra parte, reveló que la ejecución de estos fondos de emergencia se dio mediante la compra por vía de la excepción.

Este mecanismo de compra fue calificado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como un mecanismo para evadir controles. En ese sentido, indicó que no se incumplió ninguna normativa. “Cuando se hace la declaración de emergencia aplica el uso de este fondo. Este fondo se instrumentaliza a través de ese fondo, eso es lo que se hace”, mencionó.

Incluso, señaló que aplicarán una reglamentación del uso de dichos fondos a fin de que exista una trazabilidad, de acuerdo a una exigencia de la Contraloría General de la República (CGR).

Con relación a la ampliación presupuestaria solicitada -de alrededor de G. 4.000 millones- para las compras en el marco de los fondos COVID, Mora indicó que fue un pedido del intendente interino, César Ojeda, y aseguró que el monto no fue utilizado.

Aceite mineral

Uno de los productos que fueron comprados y llamaron la atención fue aceite mineral. Al respecto, el jefe de Gabinete justificó su compra indicando que se utiliza como “lubricante” para las máquinas de fumigadores.

En cuanto a los tapabocas que la Comuna adquirió a un costo de G. 50 mil, refirió que no son los convencionales, sino mascarillas “especiales” que se utilizan para trabajos de campo.