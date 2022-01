Rabia y repudio afloran en el IPS por privilegios al pastor Abreu

La equidad en el trato a cada paciente y sus familiares es lo que reclaman decenas de personas que esperan en el Hospital Central del IPS este jueves tras mediatizarse el caso del pastor Emilio Abreu, quien se debe someter a un costoso procedimiento médico en ese sitio gracias a un convenio con el Ministerio de Salud.

Un equipo de ABC TV constató hoy el enojo de los asegurados que dicen no recibir el mismo trato que el pastor evangélico, una persona con fuertes vínculos con el gobierno de Mario Abdo y una gran influencia sobre políticos y una comunidad de fieles de la iglesia que encabeza, el Centro Familiar de Adoración (CFA), cuya mayoría defiende sus privilegios en las redes sociales.

Los pacientes y sus familiares reclaman que ni siquiera los aportantes están recibiendo ciertos tratamientos o atenciones y que alguien de un buen pasar económico y sin ser asegurado se hará una intervención en ese sitio.

Lea más: Ña Juana espera hace dos años que Salud le apruebe una cirugía en IPS

“Lamentable es asegurar de un día para otro a una persona que nunca aportó y tener grandes beneficios. Lo que pasa es que es difícil, fuimos aportantes durante varios años y luchamos mucho para conseguir nuestra atención, nuestra jubilación. Si conseguimos turnos nos dan dentro de un mes, los pacientes tienen que comprar medicamentos (…) Los medicamentos son otro tema; acabo de comprar pañales para mi mamá. A este señor le van a regalar de G. 20.000.000 a G. 800.000.000; es injusto, totalmente injusto”, dijo un hombre identificado como Eduardo.

Otro caso indignante lo contó Freddy Reyes, quien tuvo que dejar como garantía su anillo de matrimonio y su teléfono celular en una farmacia aledaña al Hospital Central del IPS para poder comprar medicamentos en falta para su esposa, que está internada en el lugar. Se trata de ampollas de ácido tranexámico (Aretran).

Hoy, el director del INAT, Dr. Gustavo Melgarejo, dijo que Abreu tuvo prioridad por sobre otras personas por su condición de salud y negó que haya privilegios para él. El procedimiento le costará a Salud Pública al menos G. 800 millones.

Lea más: Pastor Abreu fue priorizado por su condición de salud, justifican desde INAT

“No es lo que preocupa que no sea asegurado (…) No importa que sea Abreu, Ortiz, Patiño o Ayala; la preocupación es cuando el Ministerio de Salud se aboca a atender la salud de uno. Esto es lo que golpea, lo que indigna. Esto nos da derecho a ir a golpear las puertas del ministro de Salud para recibir la atención médica. No solo Abreu tiene necesidad, sino más de 3.000 personas”, sostuvo por su parte Juan Manuel Herebia, que llegó desde Caacupé.

Lea más: ¿Qué se opina en redes sociales sobre la operación del pastor Abreu en IPS?

Otro hecho que indignó a la ciudadanía fue que el convenio del Ministerio de Salud y el IPS para este tipo de procedimientos es para personas de escasos recursos y adultos mayores.

Lea más: Abreu fue beneficiado con convenio para pacientes “de escasos recursos”

El pastor Abreu siempre evidenció un elevado estilo de vida y un buen pasar económico a través de los años. De hecho, recientemente fue a Lituania, país de Europa del Este, a seguir otro tratamiento y próximamente debe someterse al trasplante de médula.