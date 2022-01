Vacunas anticovid para los niños son seguras y necesarias, insiste especialista

“Es mejor ir a clases con una dosis que con ninguna”, enfatizó el doctor Balmelli ante la consulta de si el retorno a clases presenciales debería aplazarse hasta que los niños tengan más dosis. En ese sentido, dijo que el objetivo es que las escuelas se conviertan en centros vacunatorios efectivos y la inmunización sea lo mas dinámica posible en los menores.

Además, consideró que ya no debe retrasarse el retorno a la presencialidad. “La parapandemia psicoemocional en los niños es mucho más grave, la secuela es más grave. Cuidemos sobre todo a los niños que tienen comorbilidad y tienen derecho a socializar, volver a clases y tener una vida normal después de tanto tiempo”, advirtió, considerando la falta de socialización que han sufrido los menores durante estos casi dos años de encierro por covid-19.

“Lo importante es comenzar a inmunizar a los chicos, tenemos más de 250.000 niños en ese rango etario. Tenemos que inmunizarlos durante todo el año para que tengan su primera experiencia con un virus inactivo que probablemente quede en forma endémica. Para que las siguientes infecciones sean un despertar del virus nada más, para que no veamos complicaciones de forma severa ni complicaciones poscovid”, enfatizó el doctor Balmelli.

¿Todos los niños pueden vacunarse?

El doctor resaltó que la vacuna contra el coronavirus no está contraindicada para los niños alérgicos al huevo o a la leche. “El niño sano no requiere consulta con su pediatra”, aseguró, pero acotó que quienes tienen otras patologías de base sí deben consultar con sus pediatras para definir el momento correcto en que deben vacunarse para que la dosis sea lo más efectiva posible.

“Pero no hablemos de efectividad, de seguridad y comenzar a crear una musculatura inmunológica dirigida hacia el SARS-COV-2, para poder controlar la pandemia y entrar en el estadio de enfermedad endémica (...) Estimular el sistema inmune para que sea el primer contacto de los niños con un virus inactivado, que es totalmente diferente a que tengan contacto con el virus salvaje”, consideró en contacto con ABC.

La vacunas son seguras

Reiteradamente, el infectólogo insistió en la seguridad de las vacunas. “Se han aplicado miles de millones de dosis y no se han reportado efectos adversos de consideración”, aseveró.

Explicó por ejemplo que la vacuna contra la influenza es anualmente aplicada a los niños desde los 6 meses de vida y la plataforma utilizada para esa vacuna es la misma que para la anticovid, por lo cual no se debe tener miedo a los riesgos.

“Miedo no deben tener, porque es una vacuna segura. El niño no requiere una vacuna altamente efectiva porque el coronavirus prácticamente no impacta mucho en ellos, porque tienen la inmunidad cruzada con los coronavirus que le infectaron en los años previos a los 5 años. Tienen musculaturas inmunológicas”, aseguró y consideró que este virus es el que ocasiona la conocida gripe común, por ejemplo.

“Los niños necesitan un estímulo inmunológico para tener experiencia previa para que no le afecte en forma severa cuando se enfrente al virus natural. Si siempre existe población susceptible, nunca se va a acabar la pandemia”, advirtió el doctor Balmelli.

Los pobres, más vulnerables

En otro momento, el infectólogo reflexionó cómo el covid-19 afecta de forma severa a la gente de mayor riesgo social, a los más pobres que no tienen forma de comprar los costosos medicamentos para enfrentar la enfermedad.

“El más afectado es el pobre”, lamentó y agregó que los medicamentos básicos en el interior cuestan más de G. 500.000 y el Estado no garantiza la provisión de los mismos.